Napisy namalowane sprayem odkryto we wtorek. "Uwagę zwracają dwa nawiązania do Starego Testamentu, często używane przez antysemitów oraz hasła wskazujące na negacjonizm" - poinformowało muzeum. Hasła wymalowano w językach angielskim i niemieckim.

Sprawa zgłoszona na policję

"Tego typu zdarzenie - będące znieważeniem Miejsca Pamięci - to przede wszystkim oburzający atak na symbol jednej z największych tragedii w historii ludzkości oraz niezwykle bolesny cios w pamięć wszystkich ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz- Birkenau" - czytamy w oświadczeniu Muzeum.



Sprawa została zgłoszona na policję. Trwa analiza monitoringu. "Mamy nadzieję, że iż osoba lub osoby, które dokonały tego skandalicznego aktu zostaną zidentyfikowane i ukarane".

Apel Muzeum

Placówka zaapelowała do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia, o przekazywanie informacji mogących pomóc w ustaleniu sprawców. W szczególności chodzi o osoby, które 5 października w godzinach przedpołudniowych wykonywały zdjęcia w okolicach tzw. Bramy Śmierci w byłym obozie Birkenau oraz na tzw. odcinku kwarantanny męskiej BIIa, gdzie znajdują się baraki drewniane.

Muzeum zakomunikowało zarazem, że system zabezpieczenia miejsca pamięci, w tym ponad 170-ha terenu byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau, jest ciągle rozwijany. "Pieniądze na jego rozbudowę pochodzą z budżetu muzeum, który niestety w okresie pandemii Covid-19 ogromnie ucierpiał" - wskazano.







Placówka zaznaczyła zarazem, że "zabezpieczenie terenu byłego obozu Birkenau, poprzez jego pełne zamknięcie, będzie możliwe dopiero po przekazaniu muzeum terenu pomiędzy nowo wybudowaną drogą odbarczającą a historycznym ogrodzeniem byłego obozu, co miało być dokonane już w ramach ostatniego etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego".



Budowa drogi odbarczającej zakończyła się rok temu. Wcześniej ruch kołowy przebiegał wzdłuż wschodniego ogrodzenia byłego obozu, a szosa, którą wiódł, była oddalona od niego zaledwie o kilkanaście metrów. Przy historycznej bramie głównej, uznawanej za jeden z symboli Miejsca Pamięci, znajdowało się skrzyżowanie. Nowa droga odsunęła ulicę od poobozowego ogrodzenia. Rozpoczyna się ona w pobliżu południowo-wschodniego krańca byłego obozu i kończy nieopodal północno-wschodniego rogu. Od bramy dzieli ją w prostej linii ok. 150 m. Długość drogi wynosi ok. 1 km.





Niemcy zgładzili w obozie ponad milion osób



Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków zginęła w niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.



W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. W ub.r. zwiedziło je 502 tys. osób, co miało związek z epidemią Covid-19. Rok wcześniej Muzeum odwiedziło 2,32 mln osób. Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.