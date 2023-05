Antycyklon Wiola miesza w pogodzie. Susza to niejedyny problem

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk Polska

Od kilku dni w pogoda w Polsce nie ulega zmianom. Wszystko to za sprawą antycyklonu Wiola. Wyż przynosi do nas powietrze polarno-morskie znad północnego Atlantyku. Wilgotność powietrza jest niska, co pozytywnie wpływa na nasze odczucia względem temperatury. Takie działania wyżu mają jednak pewien minus. Chodzi nie tylko o pogłębiającą się suszę, ale też zbliżające się przymrozki.

Zdjęcie Pogoda w Polsce. Antycyklon Wiola niesie suszę i przymrozki / wxcharst.com /