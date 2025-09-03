Antoni Macierewicz usłyszał zarzut. W tle podkomisja smoleńska

W skrócie Antoni Macierewicz usłyszał zarzut ujawnienia informacji niejawnych dotyczących m.in. katastrofy smoleńskiej.

Sejm wcześniej uchylił immunitet byłego ministra, co umożliwiło przyspieszenie działań prokuratury.

Macierewicz został przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do winy.

Po godz. 14:00 Prokuratura Krajowa wydała komunikat w tej sprawie. Jak napisano, chodzi o zarzut ujawnienia przez Antoniego Macierewicza "w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacji niejawnych o klauzuli 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacji, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności".

Mowa jest także o "innych informacjach chronionych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku". Wówczas Macierewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członka Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Antoni Macierewicz z zarzutami. Prokuratura wydała komunikat

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - poinformowała prokuratura w komunikacie.

Jak dodano, "w sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych".

Dalej wskazano, że wykonanie czynności z udziałem byłego ministra "było możliwe po wyrażeniu przez Sejm RP w dniu 5 sierpnia 2025 r. zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej".

"Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany w dniu 4 lipca 2025 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara" - zaznaczono.

Antoni Macierewicz z zarzutem. Wcześniej stracił immunitet

Na początku sierpnia w czasie tajnej części obrad Sejmu przedstawione zostało sprawozdanie komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza, która zarekomendowała uchylenie politykowi immunitetu.

Podczas bloku głosowań wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS został przyjęty. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów - 240 opowiedziało się za pozbawieniem go immunitetu, 190 było przeciw, a dziewięciu posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

Na specjalnej konferencji prasowej Antoni Macierewicz stwierdził, że nie zaprzestanie przekazywać prawdy o "zbrodni smoleńskiej". - Bez względu na reakcje i działania, jakie wobec mnie zostanie podjęte, nie zaprzestanę (przekazywać - red.) prawdy o zbrodni smoleńskiej - mówił Antoni Macierewicz podkreślił dodając, że kłamstwa w tej sprawie zostały "przyjęte przez Donalda Tuska" i są rozpowszechniane przez media.

- To jest dla mnie straszne, nawet w jakimś sensie straszniejsze, niż to, co się działo w okresie komunistycznym - przekonywał polityk PiS.

