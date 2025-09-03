Antoni Macierewicz usłyszał zarzut. W tle podkomisja smoleńska

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Były szef MON Antoni Macierewicz usłyszał w Prokuraturze Krajowej zarzut dotyczący ujawnienia informacji niejawnych. Chodzi m.in. o "informacje chronione dotyczące okoliczności katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia 2010 r.". Polityk został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. W tle podkomisja smoleńska
Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. W tle podkomisja smoleńskaKrzysztof Żuczkowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Antoni Macierewicz usłyszał zarzut ujawnienia informacji niejawnych dotyczących m.in. katastrofy smoleńskiej.
  • Sejm wcześniej uchylił immunitet byłego ministra, co umożliwiło przyspieszenie działań prokuratury.
  • Macierewicz został przesłuchany w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do winy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po godz. 14:00 Prokuratura Krajowa wydała komunikat w tej sprawie. Jak napisano, chodzi o zarzut ujawnienia przez Antoniego Macierewicza "w okresie od 11 kwietnia 2018 r. do dnia 22 maja 2022 r. informacji niejawnych o klauzuli 'Ściśle tajne', 'Tajne', 'Poufne' i 'Zastrzeżone' oraz informacji, z którymi zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji pochodzących z dokumentów opatrzonych wskazanymi wyżej klauzulami niejawności".

Mowa jest także o "innych informacjach chronionych dotyczących okoliczności i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku". Wówczas Macierewicz pełnił funkcję Przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego oraz członka Komisji Badań Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

Antoni Macierewicz z zarzutami. Prokuratura wydała komunikat

"Przesłuchany w charakterze podejrzanego Antoni Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - poinformowała prokuratura w komunikacie.

Zobacz również:

Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetu Antoniego Macierewicza
Polska

Immunitet Antoniego Macierewicza. Sejm podjął decyzję

Agata Sucharska
Agata Sucharska

    Jak dodano, "w sprawie nie zachodziła potrzeba zabezpieczenia prawidłowego dalszego toku postępowania poprzez zastosowanie środków zapobiegawczych".

    Dalej wskazano, że wykonanie czynności z udziałem byłego ministra "było możliwe po wyrażeniu przez Sejm RP w dniu 5 sierpnia 2025 r. zgody na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej".

    "Wniosek o uchylenie immunitetu został skierowany w dniu 4 lipca 2025 r. przez ówczesnego Prokuratora Generalnego Adama Bodnara" - zaznaczono.

    Antoni Macierewicz z zarzutem. Wcześniej stracił immunitet

    Na początku sierpnia w czasie tajnej części obrad Sejmu przedstawione zostało sprawozdanie komisji w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza, która zarekomendowała uchylenie politykowi immunitetu.

    Zobacz również:

    Antoni Macierewicz
    Polska

    Tajne posiedzenie Sejmu. Wszystko przez immunitet Macierewicza

    Marta Stępień
    Marta Stępień

      Podczas bloku głosowań wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS został przyjęty. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów - 240 opowiedziało się za pozbawieniem go immunitetu, 190 było przeciw, a dziewięciu posłów Konfederacji wstrzymało się od głosu.

      Na specjalnej konferencji prasowej Antoni Macierewicz stwierdził, że nie zaprzestanie przekazywać prawdy o "zbrodni smoleńskiej". - Bez względu na reakcje i działania, jakie wobec mnie zostanie podjęte, nie zaprzestanę (przekazywać - red.) prawdy o zbrodni smoleńskiej - mówił Antoni Macierewicz podkreślił dodając, że kłamstwa w tej sprawie zostały "przyjęte przez Donalda Tuska" i są rozpowszechniane przez media.

      - To jest dla mnie straszne, nawet w jakimś sensie straszniejsze, niż to, co się działo w okresie komunistycznym - przekonywał polityk PiS.

      Zobacz również:

      W programie "Debata Gozdyry" Witalij Mazurenko wywołał burzę swoją wypowiedzią na temat prezydenta
      Polska

      Nazwał prezydenta "pachanem". Wpłynęło zawiadomienie do prokuratury

      Monika Bortnowska
      Awantura w Sądzie Najwyższym. Wzburzony sędzia Andrzejewski popchnął krzesło innego sędziegoPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze