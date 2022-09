"Niesamowita forma" - pisze na Twitterze Emilia Wierzbicki, dziennikarka TV Republika. Do wpisu załączyła nagranie, na którym widać skoki do wody w wykonaniu byłego szefa MON Antoniego Macierewicza. A nie są to byle jakie skoki. Jak można zobaczyć na nagraniu, 74-letni polityk wykonuje serię wyczynów - salta w przód i w tył z różnych wysokości, na terenie różnych basenów.

Nagrania pochodzą z prywatnego archiwum Antoniego Macierewicza. Podczas wywiadu dla TV Republika były szef MON opowiada również więcej o swojej pasji. Jak wskazuje, ćwiczy skoki do wody od wielu lat i ciągle stara się bywać na basenie co drugi dzień.

Macierewicz wybiera skoki głównie z wysokości pięciu-dziesięciu metrów. Jak sam wskazał, często korzysta z wież basenowych zlokalizowanych w Pałacu Kultury.

Antoni Macierewicz ćwiczy skoki do wody od wielu lat

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Antoni Macierewicz wprawia swoją pasją w zachwyt. Przy okazji jego 70. urodzin pokazano inne nagrania z jego skoków.

"To ten właśnie skok Antoniego Macierewicza (półtora salta w przód w pozycji kucznej z 5-metrowej wieży) pokazali organizatorzy wczorajszego przyjęcia urodzinowego" - pisał w 2018 roku współpracownik Macierewicza Edmund Janniger.