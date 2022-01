- 4,7 mld zł trafi do prawie 7 mln polskich obywateli bezpośrednio do kieszeni polskich rodzin. Wnioski można składać w najbliższej gminie. Czasami jest to ośrodek pomocy społecznej, czasami ośrodek pomocy rodzinie. To gmina decyduje, która instytucja, który podmiot te wnioski będzie rozpatrywał - mówiła podczas wtorkowej konferencji prasowej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

- Po tygodniu funkcjonowania dodatku widzimy, że cieszy się bardzo dużą popularnością. Obywatele z zainteresowaniem podeszli do tego instrumentu i oceniają go bardzo pozytywnie - zapewniła minister.

Podała też konkretne liczby wniosków, które zostały złożone w poszczególnych miejscach w kraju. W Białymstoku złożono 500 wniosków, a w Świdniku powstał oddzielny punkt, przeznaczony wyłącznie do rozpatrywania wniosków o dodatku osłonowy.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Ustawa weszła w życie we wtorek.

Minister Moskwa poinformowała, że wnioski, by otrzymać dodatek w dwóch transzach (do końca marca i w grudniu), można składać do końca stycznia. Jeżeli nie uda się złożyć wniosku w tym terminie, można go złożyć jeszcze do końca października. Wówczas wsparcie zostanie wypłacone w jednorazowej wypłacie.



W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.



- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł (w zależności od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych.

- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł (w zależności od źródła ogrzewania) i przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł (zależnie od źródła ogrzewania) przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

- Gospodarstwo 6-osobowe i większe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.



Zmiany dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

- Po wejściu w życie ustawy, którą dzisiaj przyjęliśmy na Radzie Ministrów, z automatu każda spółdzielnia, każda wspólnota mieszkaniowa będzie korzystała z taryfy, tak jak obywatel, który korzysta z gazu w indywidulanym gospodarstwie domowym - stwierdziła podczas konferencji minister Moskwa.



Dodała także, że w rozliczeniu gazu będzie wyrównanie za okres od 1 stycznia i nie będą wymagane żadne dodatkowe oświadczenia czy dokumenty. Zmiany w regulacjach wynikają z faktu, że jak stwierdziła Moskwa "spółdzielnie czy wspólnoty mogą złożyć oświadczenie, w którym deklarują, że są to budynki mieszkalne, natomiast te oświadczenia wpływają w bardzo wolnym tempie. Na dziś to ok. 10 proc.".



Oświadczenie będzie jednak wymagane od podmiotów, który jest zarządzany przez samorząd. Zarządca, np. jednostka samorządowa będzie musiał złożyć oświadczenie w jakim procencie konkretne budynki są przeznaczone na cele mieszkaniowe. Minister poinformowała również, że szpitale, szkoły, żłobki, placówki pieczy zastępczej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, również będą mogły przejść na taryfę, co podobnie jak w przypadku samorządów będzie wymagało oświadczenia.