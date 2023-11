Żukowska powraca na Twittera. "Nowa strategia"

Interia skontaktowała się z Anna Marią Żukowską , aby poznać powód powrotu posłanki do internetu.

- Gdybym nie wróciła to inaczej moje konto przestałoby istnieć i straciłabym kontakt z prawie 50 tysiącami obserwujących - przekazała Żukowska.

Zapytaliśmy również o przypadki zgłaszania nienawistnych komentarzy do odpowiednich instytucji.

- Zgłaszałam niektóre komentarze do administracji portalu, gdy odczułam taką potrzebę. Jeśli chodzi o ilość tego, musiałabym nie mieć życia żeby zgłaszać wszystko - odpowiedziała polityczka Lewicy.

- Jeśli chodzi o zgłaszanie przypadków do organów ścigania to wczoraj dostałam decyzję o umorzeniu takiej sprawy sprzed trzech lat. Wiem, że takie sprawy są umarzane i nie chcę tracić na to czasu - kwituje swoją wypowiedź posłanka.