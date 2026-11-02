W skrócie Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że w Trybunale Konstytucyjnym zalega 1171 spraw, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu.

Zalega niemal 350 skarg konstytucyjnych wnoszonych bezpośrednio przez obywateli.

Korwin-Piotrowska zapowiedziała pełną przejrzystość finansów TK oraz publiczne udostępnienie planu dochodów i wydatków na 2027 rok.

Sędzia zapewniła, że każdy sędzia TK może wejść do budynku, a ewentualne ograniczenia wynikają jedynie z względów bezpieczeństwa.

Trwa spór o legalność działań Anny Korwin-Piotrowskiej, którą część polityków uważa za sędziego elekta nieuprawnionego do zwoływania zgromadzeń.

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Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiło się nagranie z oświadczeniem Anny Korwin-Piotrowskiej. Sędzia na wstępie podkreśliła, że TK "działa", a celem obecnych działań jest, "by polski sąd konstytucyjny zaczął pracę w pełnej transparentności i przejrzystości".

- By ten niezależny organ władzy sądowniczej, będący często ostatnią deską ratunku dla obywateli, działał skutecznie według przejrzystych reguł - powiedziała.

Trybunał Konstytucyjny. Anna Korwin-Piotrowska ujawniła dane, chodzi o zalegające sprawy

Korwin-Piotrowska zaznaczyła, że "ważne jest", aby Polacy wiedzieli, jaki jest "stan otwarcia". - Z naszego wstępnego audytu wynika, że w Trybunale zalega aż 1171 spraw, z czego ponad 700 nie nadano żadnego biegu. Skarg konstytucyjnych, a więc tych wnoszonych przez obywateli, zalega niemal 350 - ujawniła.

- To jest wielkie zobowiązanie dla TK, dla nas sędziów. Mogę już teraz zapewnić, że sprawy według jasnych i przejrzystych kryteriów będą wyznaczane i sprawnie rozpoznawane - dodała.

Sędzia zaznaczyła, że "kwestia finansowania i wydatkowania pieniędzy (w TK - red.) musi podlegać pełnej transparentności". - Już jutro, podczas zgromadzenia ogólnego, będziemy pracowali nad planem dochodów i wydatków na 2027 rok. Będziecie państwo mogli nam towarzyszyć w tych pracach, a zaraz po uchwaleniu budżetu zostanie on upubliczniony i przekazany niezwłocznie do prac parlamentarnych Sejmu - zapewniła.

- Nie ma miejsca na uznaniowe wydawanie pieniędzy ze środków państwa. Cała komunikacja będzie odbywała się przez media publiczne, które udostępnią sygnał wszystkim chętnym. Nie może być przestrzeni na żadne manipulacje - powiedziała.

Anna Korwin-Piotrowska: Trybunał Konstytucyjny już działa

Anna Korwin-Piotrowska zapewniła, że "mimo trudności, które wszyscy widzicie, pracujemy nad tym, by TK mógł normalnie funkcjonować i zasłużył na miano sądu niezależnego, apolitycznego i sprawnego".

- Trybunał już działa. Przygotowujemy między innymi jutrzejsze zgromadzenie ogólne, które rozpocznie się o 15.30. Przez wiele miesięcy takiego zgromadzenia nie było. Mamy nadzieję, że tym razem się odbędzie, a o wynikach niezwłocznie państwa poinformujemy - zadeklarowała.

- Chcę jednocześnie zawiadomić, że każdy sędzia sprawujący urząd może wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Jedynie względy bezpieczeństwa, również uczestników demonstracji przed siedzibą Trybunału i związane z tym rekomendacje policji, decydują o czasowym braku możliwości takiego wejścia od alei Szucha - kontynuowała.

Sędzia wskazała, że "trybunał jest otwarty dla sędziów, tyle że w sposób indywidualnie uzgadniany". Kolejne informacje, które "będą dotyczyły nie tylko tego, co się wydarzyło, ale też konkretnych planów na przyszłość" pojawią się jutro.

- Pracujemy po to, by Trybunał Konstytucyjny poprzez swoje działania odzyskał zaufanie społeczne, państwa zaufanie - zakończyła Korwin-Piotrowska.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Strony prezentują odmienną wersję wydarzeń

Napięcie wokół Trybunału Konstytucyjnego wzrosły w piątek wieczorem po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Za osobę kierującą pracami TK została uznana wspomniana sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Doprowadziło to do protestów przed siedzibą instytucji. Na miejscu pojawiła się policja.

Ze względu na sytuację Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i po konsultacjach przyjechał do siedziby TK. W sieci opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między współpracownikami prezydenta i osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje przebiegu zajścia.

Premier Donald Tusk stoi na stanowisku, że "przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem". Z kolei Zbigniew Bogucki, powołując się na opinie konstytucjonalistów, podkreślił, że "mamy do czynienia z intencjonalnym łamaniem prawa".

- Anna Korwin-Piotrowska jest sędzią elektem, nie jest uprawniona do zwoływania zgromadzenia ogólnego sędziów TK - mówił, cytując opinię prof. Ryszarda Piotrowskiego.



