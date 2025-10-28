W skrócie W najnowszym sondażu IBRiS pięć ugrupowań przekroczyło próg wyborczy, a Koalicja Obywatelska zdobyła pierwsze miejsce.

Koalicjanci Donalda Tuska, PSL i Polska 2050, nie weszliby do Sejmu, co sygnalizuje spadek ich poparcia.

Ekspert przewiduje możliwość budowy szerszego sojuszu przez Donalda Tuska przed kolejnymi wyborami.

"Na które ugrupowanie oddałby/oddałaby pan/pani głos, gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory parlamentarne?" - takie pytanie usłyszeli ankietowani w sondażu pracowni IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Pierwsze miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej z wynikiem 30,4 proc. Podium uzupełniły partie opozycyjne: Prawo i Sprawiedliwość (27,6 proc.) oraz Konfederacja (15 proc.).

Poza nimi do Sejmu dostałyby się jeszcze dwa ugrupowania. Współtworząca Koalicję 15 Października Nowa Lewica uzyskała 6,7 proc. poparcia. Tuż nad progiem wyborczym znalazła się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej (5,5 proc.).

Pięć partii w Sejmie. Sondaż nie daje szans koalicjantom Tuska

Nowy sondaż IBRiS jest sygnałem alarmowym dla dwóch koalicjantów Donalda Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 nie weszliby do Sejmu. W badaniu ugrupowania uzyskały odpowiednio: 4,1 proc. oraz 1,3 proc.

Partia Razem w sondażu może liczyć na 4 proc. poparcia. 5,4 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby głos.

Nowe badanie pokazuje demobilizację wyborców. Deklarowana frekwencja wyniosłaby 54,8 proc. To prawie 20 punktów procentowych mniej niż w rekordowych wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS w dniach 24-25 października 2025 roku na ogólnopolskiej próbie 1067 respondentów.

Donald Tusk zbuduje szerszy sojusz przed wyborami? Ekspert wyjaśnia

Wyniki sondażu skomentował w rozmowie z "Rz" szef pracowni IBRiS. - Mimo że premier Donald Tusk ma wyraźny problem ze skutecznością swojego rządu, nie traci poparcia. Paradoks polega na tym, że to Jarosław Kaczyński od ponad kwartału próbuje wyrwać się z okrążenia Brauna i Konfederacji - i wciąż nie jest w stanie tego zrobić. PiS nie zyskuje. Co więcej, Kaczyński nie potrafi zdyskontować zwycięstwa Nawrockiego - tłumaczył Marcin Duma.

Zdaniem eksperta premier Tusk "najpewniej przygotowuje grunt pod szerszy sojusz". W nadchodzących wyborach może dojść do współpracy Koalicji Obywatelskiej z PSL i "resztkami Polski 2050".

- Kaczyński tymczasem znalazł się w bardzo niekomfortowej i niechcianej dla siebie roli "zakładnika" Mentzena i Brauna. Dodatkowo tematy, które wcześniej sprzyjały PiS, jak migracja, silnie obecna w kampanii prezydenckiej, dziś tracą swoją moc mobilizacyjną - dodał Duma.

