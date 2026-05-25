Ankietowani ocenili prezydenta Nawrockiego. Widać wyraźny podział
Działalność Karola Nawrockiego dobrze ocenia 46 proc. ankietowanych - wynika z nowego badania CBOS. Podobny, choć niewiele mniejszy, odsetek respondentów negatywnie odnosi się do pracy prezydenta. Wiadomo, w których grupach głowa państwa może liczyć na największą przychylność. W sondażu zapytano również o ocenę działania Sejmu i Senatu.
W skrócie
- Według badania CBOS, 46 proc. respondentów dobrze ocenia działalność Karola Nawrockiego, a podobny odsetek negatywnie ocenia pracę prezydenta.
- Oceny działalności Nawrockiego są podzielone w zależności od preferencji politycznych i częstotliwości uczestnictwa w praktykach religijnych.
- W sondażu pozytywnie oceniono pracę Sejmu przez 33 proc. badanych, natomiast Senatu przez 37 proc. ankietowanych.
Karol Nawrocki został pozytywnie oceniony przez 46 proc. ankietowanych. W porównaniu z badaniem z kwietnia oznacza to wzrost o 1 pkt proc.
Negatywnie o prezydencie wypowiedziało się natomiast 42 proc. respondentów, co stanowi spadek o 2 pkt proc. 12 proc. wybrało odpowiedź "nie mam zdania".
Jak zauważa CBOS, pozytywne zdanie na temat Nawrockiego mają przede wszystkim zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz jego wyborcy z II tury wyborów prezydenckich. Głowę państwa przychylnie ocenili także m.in. badani identyfikujący się z prawicą oraz ci, którzy regularnie uczestniczą w praktykach religijnych.
Negatywne opinie wydali natomiast sympatycyKoalicji Obywatelskiej oraz badani, którzy w II turze wyborów prezydenckich zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego. Do urzędującej głowy państwa nie są przekonani również m.in. ci, którzy identyfikują się z lewicą i - w mniejszym stopniu - z centrum.
"W porównaniu z ubiegłym miesiącem układ ocen zasadniczo się nie zmienił - podobnie jak w kwietniu opinie na temat działalności głowy państwa pozostają bardzo podzielone, do 4 pkt proc. wzrosła przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi" - wyjaśnił CBOS w swojej analizie.
W nowym sondażu CBOS działalność Sejmu została pozytywnie oceniona przez 33 proc. respondentów, co stanowi spadek o 4 pkt proc. w porównaniu z kwietniowym badaniem.
Pracę izby negatywnie ocenia 49 proc. ankietowanych. "Tym samym po spadku z ubiegłego miesiąca ponownie wzrósł odsetek ocen krytycznych, które przeważają nad przychylnymi" - czytamy.
Polacy wypowiedzieli się również na temat Senatu. Pracę wyższej izby parlamentu pozytywnie oceniło 37 proc. badanych. Z kolei 38 proc. respondentów wyraża niezadowolenie z jej funkcjonowania. "Pogorszenie notowań Senatu jest niewielkie i mieści się w granicach błędu statystycznego" - tłumaczy CBOS.
Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja 2026 roku na próbie liczącej 1041 osób (w tym: 63,6 proc. metodą CAPI, 19,4 proc. - CATI i 17,0 proc. - CAWI).