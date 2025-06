Członkowie PSL otrzymali ankietę, w której mieli ocenić sytuację po wyborach prezydenckich oraz funkcjonowanie partii w ramach koalicji rządzącej. Okazało się, że pytania dotyczyły także potencjalnej współpracy z PSL i Konfederacją. Premierem w takim koalicyjnym rządzie miałby zostać Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polsat News ustalił, że takie ankiety rozesłano do polityków PSL w całej Polsce, a nie jak początkowo informowano jedynie na Opolszczyźnie. Co więcej, ze względu na niepewną sytuację w koalicji, badania prowadzone są regularnie, we wszystkich gminach.

Ankieta wśród polityków PSL. Były premier: No to już po ptakach

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller. W swoim wpisie przytoczył on pytanie z ankiety, które brzmi: "Czy jeśli PiS i Konfederacja złożyłyby propozycję PSL, by Stronnictwo utworzyło teraz z nimi rząd, w którym premierem zostałby Władysław Kosiniak-Kamysz, to czy PSL powinien taką propozycję przyjąć?"

"No to już po ptakach. Pisałem, że tak będzie nie spodziewałem się jednak, że tak szybko" - skomentował .

Leszek Miller jeszcze przed II turą wyborów prezydenckich mówił o tym, że po wygranej Karola Nawrockiego koalicja rządząca może mieć poważne problemy. Wspomniał jednak o wariancie, w którym to Sławomir Mentzen dostanie misję tworzenia nowego rządu.

Ankieta wśród polityków PSL. "Uzbiera się większość"

- Zwycięstwo Nawrockiego to Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej. Jak pan Kaczyński zaproponuje Mentzenowi, żeby został prezesem Rady Ministrów, to nie zostanie? Z kogo miałby montować tę większość? To Konfederacja oraz różne grupy z PSL i Polski 2050. Uzbiera się większość - mówił 28 maja w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" na antenie Polsat News.

Były premier tłumaczył, że taki scenariusz oznacza zmiany w Prezydium Sejmu, następnie złożenie wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, a w konsekwencji zmianę premiera.

- Uważam, że jeżeli Nawrocki wygra wybory, nie sądzę, że oni dotrwają do końca kadencji, ale to jest tylko moje założenie. Uważam w tej sprawie tak samo jak Miller - mówił natomiast w "Graffiti" Patryk Jaki (PiS).

