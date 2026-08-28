"Ani złotówki". Żurek grzmi w sprawie finansowania Trybunału Konstytucyjnego

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

"Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma ani złotówki z budżetu państwa" - napisał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek, komentując słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który zapowiedział, że plan dochodów i wydatków instytucji nie został "skutecznie dostarczony" do resortu finansów. TK wydał komunikat, w którym wskazuje, że wypowiedź szefa resortu jest "całkowicie nieprawdziwa".

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Waldemar Żurek przed bramą Trybunału Konstytucyjnego
Waldemar ŻurekDawid Wolski, Adam BurakowskiEast News

W skrócie

  • Waldemar Żurek stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma środków finansowych z budżetu państwa, powołując się na niewłaściwe złożenie planu dochodów i wydatków tej instytucji.
  • Andrzej Domański i Hanna Majszczyk z Ministerstwa Finansów poinformowali, że do resortu nie wpłynął skutecznie plan finansowy Trybunału, co skutkuje brakiem środków w projekcie budżetu na 2027 rok.
  • Trybunał Konstytucyjny uznał słowa przedstawicieli resortu finansów za nieprawdziwe, podając, że 30 lipca przekazano wymagane dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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"TK nie złożył planu dochodów i wydatków. Zgromadzenie Ogólne zwołano z rażącym naruszeniem prawa - bezprawnie wykluczając z niego prawidłowo wybranych sędziów" - napisał Waldemar Żurek.

Jak dodał, przepisom prawnym podlega każdy działający w Polsce organ.

Waldemar Żurek po ogłoszeniu Andrzeja Domańskiego: Ani złotówki dla Trybunału Konstytucyjnego

"Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma ani złotówki z budżetu państwa" - czytamy we wpisie ministra sprawiedliwości.

Wcześniej o sprawie informował szef resortu finansów Andrzej Domański. Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu w sprawie projektu budżetu państwa na 2027 rok, do ministerstwa nie wpłynął plan dochodów i wydatków TK. - Nie został on nam skutecznie dostarczony - mówił.

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Głos zabrała także wiceminister finansów Hanna Majszczyk. - Zgodnie z przepisami o finansach publicznych minister finansów włącza do projektu przedstawianego Radzie Ministrów plan dochodów i wydatków tej instytucji, przekazany przez nią. Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie, w związku z czym plan ten nie został ujęty - tłumaczyła.

Pytana przez jednego z dziennikarzy, czy w budżecie na 2027 r. zaplanowano 0 zł dla TK, stwierdziła, że "można tak powiedzieć". - Zaplanowano zero. To znaczy, że po prostu nie ujęto planu dochodów i wydatków. Natomiast jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub ich zmiany, jeżeli zostałyby dostarczone, ma parlament - powiedziała Majszczyk.

Głos z Trybunału Konstytucyjnego. "Jaskrawe naruszenie prawa"

Do słów przedstawicieli resortu finansów odniósł się Trybunał Konstytucyjny. "Wypowiedź Ministra Finansów jakoby plan dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na 2027 rok nie został mu skutecznie dostarczony jest całkowicie nieprawdziwa. Jego decyzja o nieuwzględnieniu finansowania Trybunału jest pozbawiona podstaw prawnych" - napisano w wydanym komunikacie.

Jak stwierdzono, działanie Andrzeja Domańskiego jest "jaskrawym naruszeniem prawa". W oświadczeniu poinformowano, że 30 lipca prezes Trybunału Konstytucyjnego przekazał przygotowany przez Dyrektora Kancelarii TK projekt dochodów i wydatków na 2027 rok.

W komunikacie napisano, że to zgodne "z zobowiązaniem Ministra Finansów wyrażonym w rozporządzeniu z 16 lipca 2026 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej".

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