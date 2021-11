W miniony weekend Polacy usłyszeli o historii 30-letniej kobiety, która trafiła do szpitala w Pszczynie będąc w 22. tygodniu ciąży. Kobiecie odeszły jej wody płodowe, a u płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Pani Izabela zmarła w wyniku wstrząsu septycznego; jej rodzina uważa, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do zgonu.

W sobotę ulicami Warszawy i blisko 80 innych miast przeszły marsze upamiętniające 30-latkę.



Niedziela jest kolejnym dniem demonstracji. Manifestacja odbywa się m.in. w Krakowie, gdzie protestujący zebrali się na Rynku Głównym. Według planów ulicą Franciszkańską, przy której znajduje się siedziba krakowskiej kurii przejdą przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Retoryka.



Wśród protestujących w Krakowie jest m.in. senator PO Bogdan Klich.

W niedzielę marsze pod hasłem "Ani jednej więcej" odbywają się także m.in. w Bielsku-Białej i Zielonej Górze.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz opublikowała zdjęcia z manifestacji w Pruszkowie.





Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny

Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła Polską. W przestrzeni publicznej nie brak głosów, że kobieta padła ofiarą zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce wskutek orzeczenia TK z 22 października 2020. Dlatego zapytaliśmy lekarzy, jak w praktyce wyrok wpłynął na ich pracę. Odpowiedzi były różne. Lekarze mówią o strachu, presji i o tym, że wzrosła liczba kobiet z wadami płodu, które rodzą. Nasi rozmówcy byli zgodni w jednym: pogorszyła się sytuacja pacjentek.



