Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. i od tamtej pory był więziony.

Od wtorku 28 kwietnia 2026 Polak jest wolny. Poinformował o tym premier Donald Tusk, publikując zdjęcie z granicy z podpisem: "Witaj w polskim domu, Przyjacielu".

Rozwiń

O uwolnienie Poczobuta polskie władze zabiegały od lat. Dlaczego doszło do niego teraz?

Uwolnienie Poczobuta. "Kontynuacja negocjacji"

Białoruski politolog Pawieł Usau, skazany zaocznie na Białorusi na 11 lat więzienia w sprawie "analityków Switłany Cichanouskiej", wskazuje w rozmowie z Interią dwie przyczyny.

- Łukaszenka próbuje nawiązać oficjalne relacje z Warszawą, polepszyć stosunki, rozumiejąc, że dziś zasoby Rosji się kończą, a postępu w wojnie z Ukrainą nie widać. W tej sytuacji Łukaszenka próbuje znaleźć przestrzeń dla manewrów politycznych z Zachodem - mówi.

- Polska, zdaniem Łukaszenki, jest krajem, który może pierwszy pójść na negocjacje z reżimem. Tym bardziej, że Polska już zrobiła krok naprzód, otwierając przejście graniczne. A uwolnienie Andrzeja Poczobuta było kluczowe do odmrożenia czy odbudowania tych relacji - wskazuje.

Jak ocenia Usau, druga kwestia dotyczy pogłębiania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - Rozpatruję to jako kontynuację negocjacji Białorusi - dodaje.

- Łukaszenka jako dyktator, który rządzi krajem ponad 30 lat, szuka najlepszych rozwiązań. Przede wszystkim dla siebie - komentuje politolog.

W marcu dziennik "Financial Times" wskazywał, że USA dążą do "dyplomatycznego ocieplenia stosunków z autorytarnym państwem", czego wyrazem ma być wizyta Alaksandra Łukaszenki w Starach Zjednoczonych.

Andrzej Poczobut. Więziony od 2021 roku

Poczobut, dziennikarz, współpracujący przez lata z polskimi mediami, relacjonował sytuację na Białorusi, w tym protesty w 2020 roku. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem.

25 marca 2021 r. został zatrzymany. Najpierw długo przetrzymywano go w areszcie, a 8 lutego 2023 r. Poczobut został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Trafił do kolonii karnej w Nowopołocku, gdzie panują jedne z najcięższych warunków dla osadzonych.

"Wydarzenia": Kryzys mieszkaniowy. Czarnek zaskoczył radą dla młodych Polsat News