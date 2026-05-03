Andrzej Poczobut uhonorowany. Otrzymał najwyższe polskie odznaczenie

W skrócie Andrzej Poczobut otrzymał Order Orła Białego podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prezydent Karol Nawrocki wręczył najwyższe polskie odznaczenie Poczobutowi oraz Agnieszce Duczmal-Jaroszewskiej, Hannie Łukowskiej-Karniej i Lechowi Majewskiemu.

Andrzej Poczobut odzyskał wolność po ponad pięciu latach w białoruskim więzieniu dzięki wymianie więźniów między Polską a Białorusią.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrzej Poczobut otrzymał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Po odebraniu odznaczenia przez Poczobuta zgromadzeni na niedzielnych uroczystościach uhonorowali dziennikarza długimi owacjami.

Wśród uhonorowanych znaleźli się także Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, Hanna Łukowska-Karniej i Lech Majewski.

Rozwiń

- Dzisiaj na Zamku Królewskim zgromadzili się ludzie wyjątkowi, którym Rzeczpospolita Polska pragnie podziękować - powiedział po wręczeniu odznaczeń prezydent Karol Nawrocki.

Wręczenie Orderów Orła Białego. Karol Nawrocki: Wyjątkowi ludzie

Prezydent Nawrocki następnie przypomniał osiągnięcia odznaczonych i powitał Andrzeja Poczobuta w Polsce, "w jego ojczyźnie". Słowa te zostały przyjęte przez publiczność głośnymi brawami.

- Nie waham się, jako historyk i były prezes IPN, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dla polskości, przywiązania do historycznej prawdy, walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki był gotowy pójść do więzienia - podkreśliła głowa państwa, dodając, że dziennikarz "wrócił jako zwycięzca".

Następnie głos zabrał sam odznaczony, który podkreślił, że na tle polskich żołnierzy, o których pamięć dbał na Białorusi, jest "tylko zwykłym człowiekiem". - Jestem człowiekiem, który, żyjąc w nieprzyzwoitych czasach, próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle - stwierdził.

Andrzej Poczobut z Orderem Orła Białego. "Polskość nas wszystkich łączy"

Poczobut zaznaczył, że odbiera Order Orła Białego jako wyróżnienie dla wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi.

- Jestem dumny, że mogę podziękować prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, jego poprzednikowi Andrzejowi Dudzie, premierom Donaldowi Tuskowi i Mateuszowi Morawieckiemu za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość - podkreślił.

Głos następnie zabrali pozostali odznaczeni najważniejszym polskim orderem. Jako pierwsza zrobiła to Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.

Święto Trzeciego Maja. Andrzej Poczobut otrzymał Order Orła Białego

"Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego" - zapowiedział wcześniej Paweł Szefernaker, szef gabinetu prezydenta RP.

Andrzej Poczobut został odznaczony tym wyróżnieniem 11 listopada 2025 roku. "W uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych" - napisano wówczas w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że do wymiany więźniów między Polską a Białorusią doszło w zeszły wtorek. Wśród uwolnionych przez reżim Alaksandra Łukaszenki znalazł się białorusko-polski dziennikarz Andrzej Poczobut. Wolność odzyskał po ponad pięciu latach.

Poza Poczobutem do Polski wrócił także brat Grzegorz Gaweł z zakonu Karmelitów, który w 2025 r. został zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa. Uwolniono jeszcze jednego obywatela polskiego, jego tożsamość pozostaje jednak nieznana. W zamian na stronę białoruską przekazany został m.in. rosyjski archeolog Aleksander Butiagin.

"Wydarzenia": Podniebni strażacy w akcji. Zagrożenie pożarowe jest bardzo duże Polsat News