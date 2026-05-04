W skrócie Andrzej Poczobut opowiedział o swoim uwolnieniu, pobycie w więzieniach oraz planach powrotu na Białoruś.

Był więziony przez ponad pięć lat przez reżim Alaksandra Łukaszenki i został oskarżony m.in. o udział w międzynarodowym spisku.

Poczobut zadeklarował, że jest gotów wrócić do więzienia, jeśli ponownie zostanie aresztowany po powrocie na Białoruś.

Andrzej Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia. W rozmowie na łamach "Gazety Wyborczej" przyznał, że do końca nie wiedział o tym, że wyjdzie na wolność.

Poczobut twierdzi, że o pierwszej w nocy strażnicy w łagrze, w którym przebywał kazali mu opuścić celę i poinformowali, że zostanie przewieziony do więzienia śledczego w Mińsku. Początkowo myślał, że wywiozą go gdzieś, "że odbędzie się jakaś rozmowa, a w jej wyniku wrócę do celi".

- A my pojechaliśmy do Puszczy Białowieskiej, do jakiegoś domu wypoczynkowego pod granicą. Czekał tam samochód, po oznaczeniach poznałem, że to KGB. Ludzie wokół niego też mieli zamaskowane twarze - mówi.

- Bez kominiarki był tylko jeden człowiek, wiceszef jakiegoś oddziału. Powiedział mi, że jedziemy na wolność. I że jak będę chciał, zawsze będę mógł z Polski wrócić, strona białoruska jest na to gotowa i się zgadza. A ja do niego, że nigdzie nie jadę, bo mu nie wierzę. Tłumaczę mu, że nie mam nic przeciwko wyjazdowi do Polski, jeżeli będę mógł wrócić do Grodna. Tylko że KGB nie wierzę. U nich konsternacja. W międzyczasie nakarmili mnie, mogłem wziąć prysznic, dali nowe ubranie, zabrali moje łachy - dodaje.

Na miejscu miał pojawić się również "człowiek podający się za pracownika administracji prezydenta Białorusi". - Przekazał, że sam Aleksander Łukaszenka mu obiecał - a z tym nazwiskiem nie ma przecież żartów - że będę mógł wrócić na Białoruś. Żadnego problemu z tym nie będzie - stwierdził Poczobut.

Andrzej Poczobut skazany, za "chęć przyłączenia terenów Białorusi do Polski"

Sam Poczobut twierdzi, że w 2021 roku był świadomy, że białoruskie służby mogą go niedługo aresztować. - Wiedziałem, że to nieuchronne, gdy usłyszałem wypowiedź Łukaszenki, że Polska chce przyłączyć fragment terytorium Białorusi. Gdy Łukaszenka to ogłosił, pomyślałem, że w całej Białorusi to ja najbardziej pasuję na tego, który chciałby coś odłączyć - stwierdził.

Andrzeja Poczobuta oskarżono o udział w międzynarodowym spisku. - Byłem jego jedynym znanym uczestnikiem, innych nie ustalono - mówi. Miał on również "rozpalać waśnie na tle narodowościowym i religijnym".

Podczas samego procesu mężczyzna odmówił zeznań. Wygłosił jedynie ostatnie słowa przed wydaniem wyroku i zrobił to po polsku. - Twierdziłem, że jestem niewinny, i obalałem akt oskarżenia punkt po punkcie - wspomina.

Mimo świadomości, że może zostać aresztowany w 2021 roku, Poczobut odmówił wyjazdu z kraju. - Po prostu nie chciałem uciekać. W Białorusi żyją tysiące naszych ludzi, ja z tymi ludźmi jestem. Ja ponoszę za nich odpowiedzialność. Za tych Polaków, których wciągnąłem w działalności Związku Polaków - powiedział.

Pobyt w więzieniu. "Chcieli mnie poddać specjalnej izolacji"

Andrzej Poczobut w wywiadzie dla "GW" wspominał również swój pobyt w więzieniu. Najpierw przewieziono go do aresztu śledczego MSW w Mińsku tzw. "Wołodarki". Tam został umieszczony w celi w wydzielonym oddziale, gdzie przebywali więźniowie skazani na karę śmierci.

Następnie Poczobut został przeniesiony do więzienia w Żodinie, gdzie przeszedł zakażenie koronawirusem. - Bardzo źle to przeszedłem. Choroba to był chyba ten najcięższy okres, były momenty, gdy myślałem, że ten film zbliża się ku końcowi, że wkrótce skończy się ostatni odcinek - wspomina.

Później został on przeniesiony do Grodna na czas trwania procesu, a po skazaniu trafił do łagru o zaostrzonym rygorze w Nowopołocku, gdzie zamknięto go w karcerze. - Betonowe pomieszczenie, śpi się tam na deskach, bez koca, a ziąb jest straszny - tak opisuje karcer Poczobut.

Mimo trudnych warunków Poczobut nie tracił nadziei. Zapytany o to, co podtrzymywało go na duchu odparł: - To, że znałem ludzi, którzy odsiedzieli wyroki wydane przez stalinowskie sądy. Oni dali radę, doczekali wolności. Uznałem, że ja też muszę to wszystko wytrzymać i dać radę.

Andrzej Poczobut: Chcę wrócić na Białoruś

Poczobut był pytany m.in. o plany na przyszłość. - Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą tak jak obiecują, czy nie - odpowiedział.

Dopytywany, co zrobi jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział: - To posiedzę. Trudno. Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej siedzieli.

Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna rozmówca "GW" odparł, że "każdy ma". - Ludzie, których spotkałem w łagrach, też mają żony i dzieci. Jarek to już dorosły chłopak, on przecież wszystko rozumie. Jeden nasz kresowy działacz poeta, pytał, dlaczego ta polskość jest taka trudna? No właśnie. Na tej szerokości geograficznej niestety tak jest - stwierdził Poczobut.

