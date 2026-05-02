Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Pałac wyjawia szczegóły

W skrócie Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Andrzej Poczobut został uwolniony po ponad pięciu latach więzienia dzięki wymianie więźniów między Polską a Białorusią, która miała miejsce w zeszły wtorek.

Na granicy Andrzeja Poczobuta powitał premier Donald Tusk, a cała operacja powrotu została przeprowadzona przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Komunikat w sprawie wręczenia przez Karola Nawrockiego Orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi pojawił się w mediach społecznościowych. We wpisie szef gabinetu prezydenta RP poinformował, że uroczystość ta będzie miała miejsce podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie.

Jednocześnie Paweł Szefernaker przypomniał, że "prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku".

"W uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych" - napisano wówczas w uzasadnieniu.

Przypomnijmy, że do wymiany więźniów między Polską a Białorusią doszło w zeszły wtorek. Wśród uwolnionych przez reżim Alaksandra Łukaszenki znalazł się białorusko-polski dziennikarz Andrzej Poczobut. Wolność odzyskał po ponad pięciu latach.

Poza Poczobutem do Polski wrócił także brat Grzegorz Gaweł z krakowskiego zakonu Karmelitów, który w 2025 r. został zatrzymany na Białorusi pod zarzutem szpiegostwa. Uwolniono jeszcze jednego obywatela polskiego, jego tożsamość pozostaje jednak nieznana.

W zamian na stronę białoruską przekazany został m.in. rosyjski archeolog Aleksander Butiagin. Naukowiec był poszukiwany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości pod zarzutem zniszczenia obiektów archeologicznych na okupowanym Krymie. Polski sąd wydał decyzję o możliwości ekstradycji mężczyzny na Ukrainę. Ostatecznie jednak do niej nie doszło.

Poczobuta na granicy witał premier Donald Tusk

Poczobuta przywitał na granicy premier Donald Tusk. Wcześniej działacz przeszedł identyfikację. Całą operację "z nadzwyczajnym profesjonalizmem", jak pisał minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zaplanowali i przeprowadzili funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

Andrzej Poczobut ukończył prawo na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im. Janki Kupały (Białoruś). Po studiach pracował jako prawnik do spraw gospodarczych. Ponadto zajmował się działalnością dziennikarską, a od lat 90. aktywnie działał w stowarzyszeniu "Związek Polaków na Białorusi" (ZPB), którego Rady Naczelnej był przewodniczącym.

Za swoją działalność społeczną i dziennikarską niejednokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. Jednocześnie otrzymał m.in. nagrodę "Dziennikarz Roku 2021" plebiscytu Grand Press oraz nagrodę specjalną "Pióro Nadziei" Amnesty International Polska.

