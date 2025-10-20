Andrzej Kołakowski nie żyje. Działacz opozycji PRL miał 61 lat

Nie żyje Andrzej Kołakowski. Poeta, pieśniarz, publicysta, pedagog oraz działacz opozycyjny w okresie PRL zmarł w wieku 61 lat. Artystę pożegnał m.in. Karol Nawrocki. "Znaliśmy się od lat (...). Był zawsze tam, gdzie trzeba - wierny zasadom, z Polską w sercu" - napisał prezydent w mediach społecznościowych.

W wieku 61 lat, w niedzielę zmarł Andrzej Kołakowski, znany poeta, bard, działacz opozycji antykomunistycznej i wykładowca akademicki. O śmierci poinformowano wieczorem, a kondolencje rodzinie złożył prezydent Andrzej Nawrocki.

"Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta. W okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba - wierny zasadom, z Polską w sercu" - napisał prezydent w mediach społecznościowych, zwracając się także do żony artysty:

    "Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja" - dodał.

    Nie żyje Andrzej Kołakowski. Niezłomny w służbie Polsce i pamięci historycznej

    Andrzej Kołakowski urodził się 12 sierpnia 1964 roku w Międzyrzeczu. Już jako licealista sprzeciwiał się komunistycznej władzy - w 1982 roku, za złożenie kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia w dniu święta pracy, został zawieszony w prawach ucznia.

    W połowie lat 80. zaangażował się w działalność opozycyjną. W 1985 roku uczestniczył w głodówce rotacyjnej zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w Krakowie-Bieżanowie, domagając się uwolnienia więźniów politycznych. Niedługo później dołączył do Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", gdzie zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych pism, takich jak "Gazeta Polityczna", "Niepodległość" czy "Antyk".

      Organizował także akcje ulotkowe i demonstracje - m.in. przeciwko referendum na placu Litewskim w Lublinie oraz protesty w Międzyrzeczu przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych.

      Zmarł Andrzej Kołakowski. Czasy studenckie

      Po 1989 roku Kołakowski związał się z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych, a w 2006 roku obronił doktorat. W środowisku akademickim znany był jako człowiek o nieugiętych poglądach i wielkim poczuciu odpowiedzialności za prawdę historyczną.

      Jeszcze jako student współorganizował manifestacje z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1988 roku, wspierając wówczas strajkujących robotników z Nowej Huty i Stoczni Gdańskiej.

      Od połowy lat 80. Andrzej Kołakowski był również znany jako bard i poeta. W swoich utworach łączył tematykę historyczną, religijną i społeczną. Z gitarą w ręku śpiewał o bohaterach podziemia, ofiarach komunizmu i o wartościach, które - jak sam podkreślał - "stanowią fundament ludzkiego życia".

        "Inspiracją do jego utworów były wiara, nadzieja i miłość. Ballady historyczne Andrzeja Kołakowskiego nie tylko upamiętniały osoby i wydarzenia. Ukazywały również znaczenie wspomnianych wartości w ludzkim życiu" - przypomina Instytut Pamięci Narodowej.

        Odznaczenia Andrzeja Kołakowskiego.

        Za swoją działalność publiczną i artystyczną Andrzej Kołakowski został uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi.

        W 2009 roku otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności.

        Źródło: Wikipedia, IPN

