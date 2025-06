- Czy jesteśmy przygotowani na wakacyjne blackouty, jeśli chodzi o energię elektryczną, co jest z atomem, co jest z Terminalem Kontenerowym w Świnoujściu, jak jesteśmy przygotowani na dostawy surowców energetycznych z zagranicy, co jest z pływającym gazoportem na Zatoce Gdańskiej? - Witkowski przytaczał pytania, które ma zamiar zadać prezydent.