Podczas uroczystości na Zamku Królewskim prezydent podkreślił, że 3 maja w Polsce to od 1791 roku wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

- To rocznica ratowania Rzeczypospolitej, które zostało wtedy przeprowadzone wbrew wszystkim przeciwnościom przez ludzi, którzy byli niezłomnymi patriotami, którzy pozostali przy Rzeczypospolitej do końca - bo tych przede wszystkim mam w tej chwili na myśli - którzy nigdy się nie odwrócili, nie zmienili, zawsze byli tacy sami, zawsze z tym samym niezłomnym dążeniem ku Polsce i dla Polski - mówił Duda.

Reklama

Wskazał, że w obecnych czasach 3 maja to także dzień, w którym prezydent wręcza najwyższe odznaczenie państwowe - Order Orła Białego

3 maja. Prezydent odznaczył Antoniego Lenkiewicza oraz Antoniego Libin-Liberę

Prezydent Andrzej Duda w dniu Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja odznaczył Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczenie państwowym Rzeczpospolitej Polskiej - historyka Antoniego Lenkiewicza oraz pisarza Antoniego Libin-Liberę.

Antoni Lenkiewicz - historyk, prawnik, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, autor kilkuset artykułów o tematyce społeczno-politycznej, prawniczej, filozoficznej i historycznej oraz książek biograficznych i monograficznych - został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej, za niezłomność w obronie praw człowieka i wolności słowa w PRL, a także zaangażowanie w sprawy publiczne i wierność suwerennej Polsce.

Order Orła Białego otrzymał także Antoni Libin-Libera - pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki, znawca twórczości Samuela Becketta, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników.

Antoni Libin-Libera został odznaczony za zasługi dla kultury polskiej, za wybitne dokonania w pracy literackiej, w szczególności za osiągnięcia translatorskie oraz dialog z europejskim dziedzictwem kulturowym, za działalność w obronie wolności słowa w PRL i zaangażowanie na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej.

"W panu była wolna i niepodległa Polska"

Prezydent Andrzej Duda podziękował we wtorek za służbę ojczyźnie odznaczonemu Orderem Orła Białego historykowi Antoniemu Lenkiewiczowi. - Cały czas ta wolna i suwerenna, niepodległa Polska niezmiennie w panu była - mówił prezydent.

Podkreślając zasługi Antoniego Lenkiewicza, prezydent przypomniał, że historyk rozpoczynał służbę dla ojczyzny w bardzo trudnym czasie, w latach 40. i 50.

- Nie godził się z tą Polską, której wtedy, jako młody człowiek, doświadczał. Kiedy chciał Polski prawdziwej, wolnej, suwerennej, niepodległej i z tą myślą właśnie, widząc czerwone harcerstwo, widząc wypaczenie idei służby młodzieży dla ojczyzny i dla bliźniego, zaczął tworzyć harcerstwo alternatywne - Związek Skautów Polski Walczącej, za co jako 18-letni chłopak został skazany na niewyobrażalną dzisiaj karę 12 lat pozbawienia wolności przez stalinowski reżim - powiedział Duda. Później - jak dodał - Lenkiewicz był więziony za służbę dla ojczyzny jeszcze kilkakrotnie - w latach 60., 80. po internowaniu oraz w roku 1985.

- Za niezłomne głoszenie Polski wolnej, niepodległej i suwerennej, za niezłomną pracę u podstaw, za pracę z robotnikami w ramach Solidarności, wykładów prowadzonych dla robotników tak, zresztą podobnie jak czynił to w tym samym czasie kiedyś prezydent Lech Kaczyński, za postawę zawsze tą samą i niezmienną. Można powiedzieć z pewnym dzisiaj uśmiechem na twarzy, choć przecież wszyscy wiemy, że nie było to zabawne, że ta komunistyczna resocjalizacja nic nie dawała, bo cały czas ta wolna i suwerenna, niepodległa Polska niezmiennie w panu była - podkreślał prezydent, zwracając się do Antoniego Lenkiewicza.

- Za to właśnie dziękuję, a także za udział w spokojnym, powolnym budowaniu tej Polski odzyskanej w 1989 roku i później za Solidarność, za KPN, za wszystko to, w czym pan spokojnie i konsekwentnie przez całe swoje dotychczasowe życie uczestniczył. Z jednej strony praca naukowa, pogłębianie wiedzy o Polsce i przekazywanie jej o jej historii, a z drugiej strony także i praca twórcza dla Polski, walki o Polskę niepodległą, suwerenną, wolną, którą dzisiaj mamy, z całego serca panu dziękuję - dodał Andrzej Duda.

Prezydent o Antonim Libin-Liberze: perła niepokornej inteligencji

Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu zauważył, że według literatury to w mieszkaniu Antoniego Libery powstał Komitet Obrony Robotników, czyli "jedno z najważniejszych dzieł ku wolnej Polsce". - Choć o takiej Polsce w pełni suwerennej i niepodległej trudno było nawet myśleć - podkreślił.

- Bardzo często nazywają pana perłą niepokornej inteligencji warszawskiej, tak właśnie jest - powiedział Duda. Jest pan w najwyższym tego słowa znaczeniu warszawską inteligencją, człowiekiem który całą swoją pracą i życiem buduje wielkość Rzeczypospolitej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu - dodał prezydent.

Jak zaznaczył, Libera budował tę wielkość, nie tylko poprzez walkę na rzecz niepodległej Polski i poszanowania praw człowieka, ale także poprzez pracę naukową i twórczość literacką oraz przybliżanie twórczości wielkich, światowych autorów, takich jak Sofokles czy Horacy.

Prezydent przypomniał, że literacki "idol" Libery, czyli Samuel Beckett nazwał go "swoim ambasadorem w tej części Europy i świata".

Duda dziękował odznaczonemu za rozsławianie imienia Polski poprzez napisane przez niego sztuki i inne dzieła, które Libera "wdrożył do kanonu literatury polskiej i polskojęzycznej, czyli takiej, która na polski została przetłumaczona". - Za to dzieło składam wyrazy szacunku i podziękowania - podkreślił prezydent

Andrzej Duda mówił o poświęceniu dla ojczyzny

Prezydent w trakcie uroczystości odniósł się do odznaczonych słowami Juliusza Słowackiego.

- Dzisiaj, na tej sali, w trakcie tej uroczystości, nastąpiło odznaczenie dwóch obywateli Rzeczypospolitej, dwóch Polaków, którzy z całą pewnością, kiedyś, kiedy będą spisywali testamenty swoje będą mogli napisać: lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie, żem dla ojczyzny sterał moje lata młode - oświadczył Duda, cytując "Testament mój". - A ja bym do tego dodał: i nie tylko młode - powiedział.