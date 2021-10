Andrzej Duda: W obliczu pandemii jeszcze pilniejsze staje się pełne wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej

Podczas ceremonii otwarcia kongresu odczytany został list od prezydenta Andrzeja Dudy, który objął patronat honorowy nad wydarzeniem. Prezydent zwrócił w nim uwagę, że co roku na raka umiera w Polsce sto tysięcy osób. "Nowotwory odpowiadają za ponad połowę zgonów w grupie wiekowej od pięćdziesiątego piątego do siedemdziesiątego czwartego roku życia. Co więcej, wciąż niezadowalające są wskaźniki przeżywalności, które nadal są u nas niższe, niż w innych krajach Unii Europejskiej" - napisał.

"Musimy zapewnić szerszą i szybszą diagnostykę"

Wskazał, że dodatkowym wyzwaniem stała się pandemia koronawirusa, która spowodowała spadek liczby osób zgłaszających się do lekarzy onkologów, a co za tym idzie, nieuchronne zmniejszenie wykrywalności chorób nowotworowych.



"W tej sytuacji jeszcze pilniejsze staje się jak najszybsze i pełne wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej. Projekt ten, opracowany z mojej inicjatywy, zakłada zaangażowanie wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za walkę z rakiem w Polsce i usprawnienie procedur służących profilaktyce, diagnozowaniu i leczeniu nowotworów. Musimy zapewnić szerszą i szybszą diagnostykę oraz lepszą dostępność leczenia nowotworów" - stwierdził Duda.



Dodał też, że nowoczesne metody leczenia - takie jak protonoterapia - powinny być powszechnie stosowane, a służąca do ich przeprowadzania aparatura musi być jak najefektywniej wykorzystywana. "Wąskie ścieżki leczenia trzeba koniecznie udrożnić i jak najszybciej zamienić w otwarte kanały, pozwalające dobierać najlepsze terapie dla poszczególnych pacjentów. Zdecydowanej poprawy wymaga leczenie nowotworów u dzieci, których zdrowie w sposób szczególny chroni Konstytucja" - podkreślił w liście prezydent.



Zaznaczył, że "tego wszystkiego nie da się osiągnąć bez wspólnego wysiłku wszystkich osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie onkologii w Polsce". "Patrząc z uznaniem na Państwa pracę oraz olbrzymi wysiłek, jaki wkładają Państwo każdego dnia w ratowanie życia i zdrowia Polaków, liczę jednocześnie na to, że V Kongres Onkologii Polskiej stanie się okazją do dyskusji o problemach związanych z leczeniem chorób nowotworowych i pozwoli wypracować rozwiązania, które pomogą nam poprawić wskaźniki przeżywalności, a tym samym dołączyć do innych europejskich krajów, gdy chodzi o skuteczność walki z rakiem" - zwrócił się do uczestników kongresu prezydent.



Odznaczenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

Podczas środowej ceremonii otwarcia wręczone zostały też złote odznaczenia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za zasługi na rzecz polskiej onkologii. Odznaczeni zostali: prof. Stanisław Góźdź, prof. Andrzej Kułakowski, prof. Bogusław Maciejewski i prof. Marian Reinfuss. Wykłady inauguracyjne wygłosili prof. Andrzej Kułakowski i prof. Bogusław Maciejewski.



Motywem przewodnim V Kongresu Onkologii Polskiej jest kompleksowa i koordynowana opieka onkologiczna. W programie zaplanowano 60 sesji edukacyjnych, w tym blisko 160 wykładów, które poprowadzi 175 wykładowców.



W tym roku - z uwagi na sytuację epidemiczną - kongres odbywa się w formule hybrydowej. Wydarzenie potrwa do soboty.

