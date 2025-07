Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza. Jest potwierdzenie

Robert Bąkiewicz w marcu 2022 roku został skazany przez sąd za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki znanej jako Babcia Kasia . Do sytuacji doszło podczas strajków kobiet jesienią 2020 roku.

Co istotne, jak wskazała prok. Adamiak - ułaskawienie obejmuje jedynie karę ograniczenia wolności, dlatego Bąkiewicz będzie zobowiązany do zapłaty nawiązki. Nie dojdzie również do zatarcia skazania.