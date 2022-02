Andrzej Duda: To najtrudniejszy czas od 1989 roku dla NATO i UE

To jest chyba najtrudniejszy czas od 1989 roku dla całej wspólnoty Zachodu, NATO i UE. Bardzo intensywne działania wojsk rosyjskich wskazujące na możliwość inwazji na Ukrainę, coraz większe gromadzenie wojsk wzdłuż granicy ukraińskiej na Białorusi, trwające rosyjskie manewry, to wszystko powoduje, że jest absolutna konieczność zwarcia szeregów, wspólnego działania i solidarności międzynarodowej - powiedział prezydent Andrzej Duda przed wylotem do Niemiec. W Berlinie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Zdjęcie Prezydent Duda przed wylotem do Niemiec / Polsat News