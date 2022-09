- Rozmawiałem i z królem Karolem i królową, z jego małżonką. Przekazałem też nasze zaproszenie do odbycia wizyty w Polsce - mówił prezydent Andrzej Duda w rozmowie z mediami po wizycie w Buckingham Palace.

Elżbieta II nie żyje. Andrzej Duda: Zaprosiłem Karola III do Polski

- Powiedziałem, że będziemy ogromnie zaszczyceni gdybyśmy mogli gościć parę królewską w naszym kraju. Oczywiście zostanie to rozważone - poinformował podczas niedzielnego briefingu w Londynie.

Prezydent dodał, że w czasie tej rozmowy przekazał również "wyrazy współczucia w imieniu całego polskiego narodu, naszego kraju na ręce jego królewskiej mości i całej rodziny królewskiej".

Jak podkreślił, postać Elżbiety II była najważniejszym tematem wspomnień i rozmów. Wspominając zmarłą królową podkreślił, że była ona "przede wszystkim osobą bardzo ciepłą, emanująca spokojem zewnętrznym, o niezwykłej kulturze osobistej, niezwykłym takcie".

- Raz miałem tylko ten zaszczyt i przyjemność, że mogłem osobiście rozmawiać z Jej Królewską Mością. To było w 2019 roku, w czasie szczytu NATO, tutaj, w Londynie. Było to dla nas bardzo duże przeżycie. Dzisiaj też to wspominaliśmy, bo w tych samym salach, w których wtedy spotykaliśmy się z Jej Królewską Mością, dzisiaj odbywało się spotkanie, które jest elementem jej pożegnania, ale właśnie takiego bardzo ciepłego, dobrego, pełnego szacunku wspomnienia o niej - wspominał Andrzej Duda.

Wielka Brytania. Andrzej Duda a Liz Truss. "Bardzo dobra rozmowa"

Polityk zabrał też głos w sprawie wcześniejszej rozmowy z premier Wielkiej Brytanii Liz Truss.

- To była bardzo dobra rozmowa, dotycząca kwestii bezpieczeństwa, budowy strefy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa Polski, naszego wspólnego wsparcia, jakiego razem z Wielką Brytanią udzielamy walczącej Ukrainie, naszego współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi, naszymi współdziałaniami w zakresie wspierania także państw bałtyckich - podkreślił prezydent.

- Z całą mocą chcę podkreślić przede wszystkim bardzo dobrą atmosferę tego spotkania, jeżeli w ogóle można tak mówić w tej smutnej dobie, w jakiej jest dzisiaj Wielka Brytania - zaznaczył.