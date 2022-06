"Omówiono również sposoby wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz współpracę polsko-amerykańską w dziedzinach bezpieczeństwa i gospodarki. Prezydenci Polski i USA umówili się na kolejne rozmowy" - przekazała na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Po rozmowie z amerykańskim prezydentem Andrzej Duda wyruszył do Portugalii. To początek jego podróży po południowej Europie. Celem kolejnych wizyt jest lobbowanie za jak najszybszym przyznaniem Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

Bukaresztańska Dziewiątka to zrzeszenie dziewięciu państw Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Jego celem jest pogłębianie współpracy militarnej we wschodniej flance NATO.

Reklama

Liderzy tych krajów, podczas wspólnych spotkań, omawiają też kwestie związane z bezpieczeństwem. Najbliższy szczyt "B-9" zaplanowano w piątek w Rumunii. Polskę będzie reprezentował tam Andrzej Duda, który wcześniej złoży wizyty także w Portugalii i we Włoszech.