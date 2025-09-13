Były prezydent był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Andrzej Duda zapytany został m.in. o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i reakcję na ten incydent ze strony Donalda Trumpa. Prezydent USA w odpowiedzi na pytania dziennikarzy stwierdził, że "to mógł być błąd".

- Ale niezależnie od tego, nie jestem zadowolony z całej tej sytuacji - podkreślił amerykański przywódca.

Poproszony o opinię Andrzej Duda stwierdził, że "nie przywiązuje wielkiej wagi" do słów wypowiadanych przez Donalda Trumpa.

- Znam bardzo dobre prezydenta Donalda Trumpa i wiem o tym, że bardzo często te jego wypowiedzi są nawet i mylące dla jego przeciwników - wyjaśnił.

Andrzej Duda o Donaldzie Trumpie. "Ucieka od narzędzi wojskowych"

Odnosząc się do kwestii rzekomego pozytywnego nastawienia Donalda Trumpa wobec Władimira Putina, były prezydent przypomniał wydarzenia z lat 2018-2019. Wówczas amerykański prezydent również był oskarżany o "współpracę z Rosjanami", ale nie wahał się przy nałożeniu sankcji na Nord Stream 2.

- W moim przekonaniu prezydent Donald Trump ciągle szuka sposobu na to, w jaki sposób wolny od działań militarnych doprowadzić do zakończenia wojny w Ukrainie i uspokojenia Putina - tłumaczył Andrzej Duda.

- Moje zdanie jest takie, że prezydent Trump jest bardzo, bardzo uwrażliwiony na kwestię uczestnictwa Stanów Zjednoczonych w konfliktach militarnych w jakimkolwiek stopniu - dodał.

