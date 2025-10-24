W skrócie Były prezydent Andrzej Duda został pozwany przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych za kontrowersyjne słowa dotyczące filmu Agnieszki Holland "Zielona granica".

Pierwsza rozprawa odbędzie się w piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie i będzie miała formę zdalną.

Film "Zielona granica" wywołał szeroką debatę społeczną i zdobył uznanie na międzynarodowych festiwalach.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbędzie się pierwsza rozprawa w związku z wypowiedzią byłego prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącą filmu "Zielona granica". Chodzi o słowa, że nie dziwi się użyciu przez Straż Graniczną określenia, że "tylko świnie siedzą w kinie".

We wrześniu ubiegłego roku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że pozwał ówczesnego prezydenta w sprawie jego wypowiedzi w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info z 20 września 2023 roku.

Andrzej Duda pozwany. Chodzi o słowa o "Zielonej granicy" Agnieszki Holland

- Jest mi przykro z tego powodu, że taki film jest realizowany, który, jak słyszałem, bo nie widziałem tego filmu, w zdecydowany sposób oczernia polskich funkcjonariuszy. Czytałem wręcz taką opinię, że pokazuje ich jako niemal sadystów - powiedział wówczas prezydent.

Dodał, że "są ludzie, którzy wykonują swoje obowiązki, którzy strzegą granicy RP i bezpieczeństwa Polaków".

- Strzegą również granicy UE i strefy Schengen, a więc wykonują nasze zobowiązania międzynarodowe. Strzegą jej przed akcją hybrydową, która jest realizowana przez władze obcego państwa, wrogo do Polski nastawionego i działającego z całą pewnością w porozumieniu z Kremlem - ocenił wówczas Andrzej Duda.

Powiedział również, że nie dziwi się, że "funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: 'tylko świnie siedzą w kinie'".

Andrzej Duda: Nie dziwi mnie użycie hasła "tylko świnie siedzą w kinie"

Pozew Ośrodka dotyczący tej wypowiedzi wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie, a pierwszy termin rozprawy wyznaczono na piątek na godzinę 9. Rozprawa ma odbywać się zdalnie.

Film "Zielona Granica" miał premierę 5 września 2023 r. podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji i został uhonorowany Nagrodą Specjalną Jury.

- Film opowiada o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przedstawia odpowiedzi polityków, sił zbrojnych, uchodźców, aktywistów i mieszkańców regionu na to wyzwanie. Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni - powiedziała podczas konferencji na festiwalu w Wenecji reżyserka filmu.

- Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy - dodała.

"Zielona granica" otrzymała w 2024 r. Złote Lwy podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

"Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę Polsat News Polsat News