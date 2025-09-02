O kontuzji byłego już prezydenta Andrzeja Dudy mówiło się już na początku października 2024 roku, gdy podczas publicznych wystąpień pojawił się z opatrunkiem i usztywnieniem na dwóch palcach prawej dłoni.

Wówczas prezydent i jego współpracownicy nie chcieli ujawniać szczegółów urazu Dudy, argumentując, że odniósł on uraz w czasie prywatnym.

- Podczas prac domowych prezydent zranił się dość poważnie. Był potrzebny mały zabieg, ale już wszystko jest w porządku - powiedział w listopadzie prezydencki minister Wojciech Kolarski w rozmowie z RMF FM.

Gdy Andrzej Duda korzystał z usztywnienia, a palec pokrywał opatrunek, Interia nieoficjalnie ustaliła, że prezydent najpewniej doznał urazu podczas prac domowych w swoim nowym mieszkaniu.

- Od zawsze lubi majsterkować i w każdej wolnej chwili wykonywał różne prace we własnym zakresie - usłyszała wówczas Interia od jednego ze współpracowników polskiego przywódcy.

Do sprawy Andrzej Duda odniósł się po wielu miesiącach, podczas poniedziałkowej rozmowy z Bogdanem Rymanowskim.

"Pamiątka na całe życie". Andrzej Duda ujawnia kulisy swojego wypadku

- Pływałem na desce elektrycznej na tzw. foilu i mój palec wpadł w silnik tej maszyny. W taki sposób straciłem część palca - wyjawił Andrzej Duda.

- Początkowo myślałem, że nic mi się nie stało. To działo się jesienią i woda, w której wtedy pływałem, była zimna. Poczułem ból, ale myślałem, że ta deska mnie po prostu uderzyła w palec. Chciałem płynąć dalej, ale ręka bolała, więc spojrzałem na nią i tylko powiedziałem "Ojej", patrząc na swój palec - mówił Duda.

Były prezydent miał niedaleko siebie służby, który błyskawicznie zareagowały na incydent. - Od razu zacząłem machać do Służby Ochrony Państwa, która była ze mną, błyskawicznie podpłynęli. Po tym od razu pojechaliśmy do szpitala. Nie udało się "odzyskać" tej części palca, to pamiątka na całe życie - skwitował z uśmiechem były prezydent Polski.

Andrzej Duda stwierdził, że wypadek był efektem wady konstrukcyjnej deski. - Według mnie tam powinno być zabezpieczenie, którego nie ma - ocenił.

