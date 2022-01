Andrzej Duda: Mamy do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

- Mamy rzeczywiście do czynienia z ogromnymi ruchami wojsk rosyjskich. Wszyscy państwo słyszycie, jakie są co do tego komentarze w przestrzeni międzynarodowej. Nie możemy od tego abstrahować - powiedział prezydent Andrzej Duda po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na Ukrainie. Prezydent wielokrotnie podkreślał, że piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim było bardzo merytoryczne.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego / fot Jacek Dominski / Reporter