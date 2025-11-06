W skrócie Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Konrada Dulkowskiego przeciwko Andrzejowi Dudzie za słowa o filmie "Zielona granica".

Sędzia uznała, że wypowiedź Dudy nie naruszyła dóbr osobistych Dulkowskiego, ponieważ nie była skierowana bezpośrednio do niego.

Hasło byłego prezydenta odnosiło się do kontrowersji wokół filmu Agnieszki Holland i działań Straży Granicznej.

Zdaniem Konrada Dulkowskiego, słowa byłego prezydenta były niegodne pełnionej przez niego funkcji państwowej i obraziły widzów filmu nominowanej do Oscara Agnieszki Holland.

W czwartek 6 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnął, że zasadniczy spór w sprawie dotyczył sposobu rozumienia treści wywiadu byłego prezydenta i nie sposób uznać, aby wypowiedź Dudy w zauważalny sposób odnosiła się do osoby prezesa Ośrodka.

Sędzia Agnieszka Onichimowska zdecydowała więc o oddaleniu całości powództwa.

Sprawa sądowa Andrzeja Dudy. Były prezydent krytycznie o "Zielonej granicy"

W uzasadnieniu sędzia Onichimowska podkreśliła, że słowa prezydenta Andrzeja Dudy nie były skierowane bezpośrednio do prezesa Dulkowskiego, dlatego przeprosiny w jego stronę byłyby bezpodstawne.

- Osoba wchodząca w skład danej zbiorowości może się domagać ochrony swoich dóbr osobistych, ale tylko wtedy, gdy jest możliwe stanowcze ustalenie, że ta wypowiedź dotyczyła konkretnie jej - zaznaczyła sędzia.

Prezes OMZRiK wniósł w pozwie nakazanie Andrzejowi Dudzie publikacji przeprosin na stronie internetowej TVP Info, wpłatę kwoty 500 zł na rzecz Fundacji "Ocalenie" oraz zasądzenie kosztów sądowych.

Duda pozwany za naruszenie dóbr osobistych. "Tylko świnie siedzą w kinie"

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych we wrześniu ubiegłego roku poinformował o pozwaniu byłego prezydenta w związku z jego wypowiedzią w programie "Gość Wiadomości" z 20 września 2023 roku.

Słowa Andrzeja Dudy nawiązywały do działań Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej, które stały się inspiracją do filmu "Zielona granica" Agnieszki Holland.

Duda uznał, że jeśli "pani Holland pokazuje polskich funkcjonariuszy, wykonujących zadania dla polskiego społeczeństwa, dla bezpieczeństwa nas wszystkich, pokazuje ich w ten sposób, to ja nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła znanego nam z okupacji hitlerowskiej, kiedy propagandowe hitlerowskie filmy pokazywano w naszych kinach: 'tylko świnie siedzą w kinie'".

Sama Holland, której dzieło zostało nagrodzone m.in. podczas 80. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni stwierdziła, że "Zielona granica" ukazuje prawdę o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej.

- Zależało nam, by uchwycić ten temat w całej jego złożoności. Chcieliśmy również udzielić głosu tym, którzy są go pozbawieni. Nie chcieliśmy uprawiać propagandy sprawiedliwości. Zależało nam, by film odzwierciedlał, jak trudne są wybory, których dokonujemy - mówiła reżyserka.

