Środa jest 182. dniem rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. 24 sierpnia to także dzień, w którym Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości.

- Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy Was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie - powiedział prezydent w nagraniu zamieszczonym w środę rano na Twitterze.

"Przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji rocznicy niepodległości"

Prezydent w imieniu Polaków wyraził przekonanie, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń, będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie.

- Przyjmijcie proszę najlepsze życzenia z okazji rocznicy Waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców. Niech żyje niepodległa Ukraina, niech żyje niepodległa Polska - powiedział prezydent.

Mateusz Morawiecki: Niepodległość to coś więcej niż deklaracje

Życzenia z okazji Święta Niepodległości Ukrainy złożył także premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu we wpisie na Facebooku zwrócił uwagę, że w środę przypada 31. rocznica uchwalenia deklaracji niepodległości Ukrainy, a Polska była pierwszym państwem, które uznało jej niepodległość.

Do wpisu dołączył też nagranie, w którym przytoczył fragment tej deklaracji i podkreślił, że dziś Ukraina "w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa udowadnia, że jest prawdziwie niepodległa". - Bo niepodległość to coś więcej niż deklaracje. To przede wszystkim zdolność do obrony swojej ojczyzny w momencie próby - wskazał Morawiecki.

"Jesteśmy dumni, że możemy nazywać się Waszymi przyjaciółmi"

Przyznał, że Polska z podziwem patrzy na walkę Ukrainy i że jesteśmy "dumni, że możemy nazywać się waszymi sojusznikami, waszymi przyjaciółmi". - Wiemy, że bijecie się nie tylko w swoim imieniu. Chronicie siebie, swoje rodziny, ale chronicie również Polskę i Europę - dodał szef rządu.

Zapewnił, że Polska nie patrzy biernie na to, co się dzieje. - Jesteśmy z Ukrainą na dobre i na złe. Wspieramy was w każdy możliwy sposób - poprzez dostawy, poprzez pracę na forach międzynarodowych i przede wszystkim poprzez udzielanie schronienia ukraińskim kobietom i dzieciom, które uciekły przed wojną - wskazał premier.

Dodał, że nasze narody przeszły długą drogę i stoją dziś po tej samej stronie. - Po stronie wolności. Razem stoimy na straży dziedzictwa cywilizacji europejskiej. Wierzymy, że żadne imperium, żadna władza nie jest w stanie zniszczyć wolnych ludzi, że to wolni ludzie budują państwa i rządy, a nie odwrotnie - podkreślił Morawiecki.

Tylko jedno życzenie

- W ten wyjątkowy dla Ukrainy dzień mam dla was tylko jedno życzenie: oby za rok ukraińscy żołnierze świętowali w swoich domach i ze swoimi rodzinami, po tym jak zwyciężą w wojnie z rosyjskim najeźdźcą. Sława Ukrainie! Sława Polsce! - podkreślił premier w nagraniu.

Dzień Niepodległości Ukrainy to ukraińskie święto państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR. 24 sierpnia 1991 roku Rada Najwyższa (parlament) w Kijowie przyjęła Akt Niepodległości. Wcześniej, 16 lipca 1990 roku, Rada Najwyższa Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ogłosiła Deklarację Suwerenności.

1 grudnia 1991 r. odbyło się referendum niepodległościowe, które potwierdziło wolę Ukraińców utworzenia suwerennego państwa. Za niezawisłością opowiedziało się 90,32 proc. mieszkańców Ukrainy. Równocześnie z referendum odbyły się wybory, w wyniku których pierwszym prezydentem został Leonid Krawczuk. Pierwszym krajem, który uznał niezależność Ukrainy, była Polska; stało się to 2 grudnia 1991 roku.