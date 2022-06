Prezydent przypomniał, że krew ludzka nie istnieje w innej postaci niż naturalna. "Jej jedynym źródłem jest organizm człowieka. Nie potrafimy jej sztucznie wyprodukować. Możemy się nią jedynie podzielić. Dzięki medycynie wiemy, jak robić to w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowiu ani dobremu samopoczuciu dawców, a zarazem pożyteczny dla osób doświadczających chorób, odnoszących rany wskutek wypadków, przechodzących ciężkie operacje" - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda dziękuje honorowym dawcom i tym, którzy odpowiadają na cykliczne apele

Duda zachęcił w liście do zasilenia szeregów honorowych dawców krwi. Podziękował dotychczasowym dawcom za solidarność, wrażliwość i chęć wsparcia innych ludzi.

Przypomniał też hasło tegorocznego Światowego Dnia Krwiodawcy: "Oddawanie krwi to akt solidarności. Dołącz i ratuj życie".

Prezydent podziękował szczególnie tym, dla których krwiodawstwo jest stałym, kontynuowanym przez wiele lat zwyczajem.

"Dziękuję też wszystkim, którzy decydują się honorowo oddać krew, reagując na potrzeby bliskich, znajomych, sąsiadów - to doskonała okazja, by rozpocząć regularne donacje. Dziękuję wreszcie tym, którzy odpowiadają na apele pojawiające się czy to rokrocznie w okresie letnim, kiedy krew jest szczególnie potrzebna, czy też w takich okolicznościach, jak niedawna pandemia COVID-19 oraz trwająca obecnie wojna w obronie niepodległości Ukrainy" - czytamy w liście głowy państwa.

"Jestem przekonany, że krwiodawców będzie przybywać"

Duda napisał, że wierzy w ofiarność i dobroć Polaków. "Dlatego jestem przekonany, że krwiodawców będzie przybywać. Jest nas około sześciuset tysięcy, ale może być znacznie więcej. Mówię nas, bo też mam zaszczyt zaliczać się do tego grona" - podkreślił.

Na Twitterze zamieszczono także wideo, które podpisano: "Pamiętajmy o innych, o tym, że nasza krew może uratować życie innych. Prezydent RP włączył się w akcję oddawania krwi z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy".

Prezydent przekazał też informację o wtorkowej akcji honorowego oddawania krwi przed Pałacem Prezydenckim.

"Ale najważniejsze jest, byśmy dzielili się krwią stale, nie czekając na wezwanie do działania. I tego Państwu chcę dzisiaj życzyć: aby wciąż rosło grono osób dobrej woli, aktywnie odpowiadających na potrzeby bliźnich. Bo być krwiodawcą to zaszczyt i honor!" - ocenił.