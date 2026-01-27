Andrzej Duda dostał nową pracę. "Jestem zaszczycony"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

"Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation" - przekazał Andrzej Duda w cytowanym komunikacie konserwatywnego think thanku. Były prezydent Polski chce "promować konserwatywne rozwiązania polityczne dla Europy". Wcześniej informowaliśmy o założeniu przez Dudę i jego małżonkę spółki komandytowej.

Prezydent Andrzej Duda
Były prezydent Andrzej DudaAnita WalczewskaEast News

W skrócie

  • Andrzej Duda został ekspertem Heritage Foundation jako "wybitny wykładowca wizytujący".
  • Były prezydent Polski podkreślił chęć promowania konserwatywnych rozwiązań politycznych dla Europy.
  • Duda po zakończeniu kadencji założył spółkę komandytową i został członkiem rady nadzorczej ZEN.com.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Andrzej Duda został ekspertem konserwatywnego think thanku Heritage Foundation. Jak podano w opublikowanym komunikacie, były prezydent Polski będzie "wybitnym wykładowcą wizytującym".

"Decyzja ta odzwierciedla długoletnią współpracę Heritage z konserwatywnymi liderami zagranicznymi, którzy wierzą w 'nową Europę' opartą na suwerenności, bezpiecznych granicach, demokratycznym samorządzie i fundamentalnej odpowiedzialności za zapewnienie obrony narodowej" - czytamy w oświadczeniu.

Andrzej Duda dostał pracę w Heritage Foundation. "Jestem zaszczycony"

"Jestem zaszczycony, że mogę dołączyć do Heritage Foundation. Jako prezydent Polski miałem okazję na własne oczy przekonać się, jak odstraszanie, inwestycje w obronność, silne demokratyczne sojusze i narodowa determinacja chronią wolność" - przekazał Andrzej Duda w cytowanym komunikacie.

Zobacz również:

Sejm podjął decyzję w sprawie języka śląskiego
Polska

Duda zawetował, posłowie nie dają za wygraną. Wiadomo, co z językiem śląskim

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Były prezydent zaznaczył, że chce "promować konserwatywne rozwiązania polityczne dla Europy".

    Andrzej Duda zasiadł w radzie nadzorczej. Nowa praca byłego prezydenta

    W Interii pisaliśmy o innym zajęciu Andrzeja Dudy. Były prezydent po zakończeniu kadencji wraz z żoną założył spółkę komandytową pod nazwą PAAD, która ma zajmować się m.in. doradztwem i edukacją.

    Z kolei w październiku 2025 roku w mediach pojawiła się wiadomość o tym, że Duda został członkiem rady nadzorczej fintechu - ZEN.com.

    Przypomnijmy, Andrzej Duda przez dwie kadencje pełnił funkcję głowy państwa. W 2015 roku wygrał w drugiej turze wyborów z Bronisławem Komorowskim, a pięć lat później z Rafałem Trzaskowskim.

    Zobacz również:

    Spotkanie Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim
    Polska

    Pierwszy komentarz po spotkaniu Sikorskiego z prezydentem. "W duchu porozumienia"

    Patryk Idziak
    Patryk Idziak
    Hennig-Kloska w "Graffiti" o nazwie partii: Trzeba będzie zmienićPolsat News

    Najnowsze