Amerykańskie wojska wycofywane z Niemiec. Nawrocki: Jesteśmy gotowi
Prezydent Karol Nawrocki zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć amerykańskich żołnierzy, którzy będą wycofywani z Niemiec. Podkreślił również, że będzie namawiał Donalda Trumpa do zaakceptowania tej oferty. - Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę - argumentował podczas konferencji prasowej na Litwie.
W skrócie
- Prezydent Karol Nawrocki oznajmił gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli zostaną wycofani z Niemiec, i planuje zachęcać Donalda Trumpa do zaakceptowania tej propozycji.
- Nawrocki podczas wizyty na Litwie podkreślił, że Polska dysponuje odpowiednią infrastrukturą w tym celu.
- Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział wycofanie około pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec w ciągu 6-12 miesięcy, a prezydent USA Donald Trump stwierdził, że liczba ta może być większa.
Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie odniósł się do deklarowanych przez Biały Dom planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec.
Według szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.
Polska otwarta na żołnierzy USA z Niemiec. "W trosce także o Europę"
Jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o "zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć" - oświadczył Nawrocki.
- Mamy do tego gotową infrastrukturę - dodał prezydent. Podkreślił też, że utrzymanie jak największej liczby amerykańskich żołnierzy w Europie jest w interesie zarówno państw bałtyckich, jak i środkowej i wschodniej części kontynentu, "niezależnie od poglądów".
- Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa - gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie - aby ci żołnierze zostali w Europie (...). Ja do takich decyzji będę zachęcał (...) - oświadczył Nawrocki.
Tego samego dnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas inauguracji VIII edycji Defence24 Days, ocenił, że "nie ma bezpiecznej Europy bez obecności amerykańskich żołnierzy", a zwiększenie ich liczby "jest naszym strategicznym celem". Przypomniał, że Polska od dawna się do tego przygotowuje.
USA - Niemcy. Pentagon zapowiada redukcję amerykańskich wojsk
W miniony piątek poinformowano, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. W sobotę prezydent USA Donald Trump zapowiedział jednak, że liczba wycofanych żołnierzy może być większa niż zapowiedziano.
Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.
Możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy Trump sygnalizował też w odniesieniu do Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej Stanom Zjednoczonym.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w niedzielę w wywiadzie telewizyjnym, że - pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem - Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO. Zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk jest od dawna przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z prezydentem Trumpem.
Wcześniej, w sobotę, rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu poznania szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie.