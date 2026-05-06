Prezydent Karol Nawrocki oznajmił gotowość Polski do przyjęcia amerykańskich żołnierzy, jeśli zostaną wycofani z Niemiec, i planuje zachęcać Donalda Trumpa do zaakceptowania tej propozycji.

Nawrocki podczas wizyty na Litwie podkreślił, że Polska dysponuje odpowiednią infrastrukturą w tym celu.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział wycofanie około pięciu tysięcy żołnierzy z Niemiec w ciągu 6-12 miesięcy, a prezydent USA Donald Trump stwierdził, że liczba ta może być większa.

Karol Nawrocki podczas wizyty na Litwie odniósł się do deklarowanych przez Biały Dom planów wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec.

Według szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy.

Polska otwarta na żołnierzy USA z Niemiec. "W trosce także o Europę"

Jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o "zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć" - oświadczył Nawrocki.

- Mamy do tego gotową infrastrukturę - dodał prezydent. Podkreślił też, że utrzymanie jak największej liczby amerykańskich żołnierzy w Europie jest w interesie zarówno państw bałtyckich, jak i środkowej i wschodniej części kontynentu, "niezależnie od poglądów".

- Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa - gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie - aby ci żołnierze zostali w Europie (...). Ja do takich decyzji będę zachęcał (...) - oświadczył Nawrocki.

Tego samego dnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas inauguracji VIII edycji Defence24 Days, ocenił, że "nie ma bezpiecznej Europy bez obecności amerykańskich żołnierzy", a zwiększenie ich liczby "jest naszym strategicznym celem". Przypomniał, że Polska od dawna się do tego przygotowuje.

USA - Niemcy. Pentagon zapowiada redukcję amerykańskich wojsk

W miniony piątek poinformowano, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. W sobotę prezydent USA Donald Trump zapowiedział jednak, że liczba wycofanych żołnierzy może być większa niż zapowiedziano.

Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

Możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy Trump sygnalizował też w odniesieniu do Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej Stanom Zjednoczonym.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz powiedział w niedzielę w wywiadzie telewizyjnym, że - pomimo różnicy zdań w sprawie wojny z Iranem - Amerykanie pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO. Zaznaczył, że redukcja amerykańskich wojsk jest od dawna przedmiotem rozmów i nie ma związku z jego sporem z prezydentem Trumpem.

Wcześniej, w sobotę, rzeczniczka NATO Allison Hart poinformowała, że Sojusz współpracuje z USA w celu poznania szczegółów decyzji administracji w Waszyngtonie.

