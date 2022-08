"W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku wylądowały myśliwce F-22 Raptor z 90. Eskadry Myśliwców USA. Jedne z najnowocześniejszych myśliwców świata przybywają do Polski w ramach misji NATO Air Shielding na wschodniej flance Sojuszu" - napisał Mariusz Błaszczak.

Myśliwce F-22 w Polsce. Będą strzec wschodniej flanki NATO

NATO Air Shielding to misja zwiększenia obecności sił powietrznych i obrony przeciwrakietowej włączonych w system kierowania i dowodzenia Sojuszu. W ramach tej operacji Stany Zjednoczone wysłały do Polski sześć myśliwców piątej generacji F-22 Raptor, które będą stacjonować w Łasku. Amerykanie będą się szkolić z polskimi załogami.

Operacja ma stworzyć tarczę od państw bałtyckich po Morze Czarne, by zwiększyć zdolności do obrony terytorium państw członkowskich NATO, ich ludności i wojsk przed zagrożeniami z powietrza.

F-22 Raptor został zaprojektowany jako myśliwiec przewagi powietrznej, samolot do uderzeń bronią powietrze-ziemia i misji rozpoznawczych. Maszyny przysłane do Polski należą do 90. Eskadry Myśliwskiej 3. Skrzydła Wing ulokowanej w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.