Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się we wtorek z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Jednym z tematów ich rozmów była obecność amerykańskich wojsk w Europie, w tym Polsce. Na konferencji prasowej szef MON opowiedział o bazach wojskowych na terenie naszego kraju.

- To jest wizyta przełomowa. To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem USA - powiedział minister obrony narodowej.

Kosiniak-Kamysz o bazach wojskowych USA w Polsce

- Trwa przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. Elementy tego przeglądu są realizowane przez wojsko amerykańskie oraz przez Pentagon i na końcu decyzja będzie w Białym Domu - wyjaśnił Kosiniak-Kamysz.

- Jesteśmy po kilkudziesięciu spotkaniach, zespoły pracują nieprzerwalnie od wielu tygodni. Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z decyzją na temat stałej obecności wojsk amerykańskich, stałej bazy, sekretarz Hegseth odpowiedział, że wszystko idzie w dobrym kierunku. To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej obecności wojsk amerykańskich, dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - przekazał minister.

- Ostateczna decyzja będzie podjęta przez Biały Dom. Nastąpi to na początku grudnia, ale już dzisiaj widzimy, że ta praca zespołów, które rozmawiają, pokazują lokalizację, przedstawiają założenia, idzie w jak najlepszym kierunku - ogłosił szef MON.

Kosiniak-Kamysz: Budujemy największą w Europie armię

Podczas konferencji minister powiedział, że jego wizyta w Pentagonie to "ważny element budowy architektury bezpieczeństwa dla całej Europy". Podkreślił, że Polska jest modelowym partnerem i wykonuje wszystkie zadania postawione przez NATO.

- Wydajemy 5 proc. na zbrojenia, inwestujemy w przemysł zbrojeniowy. Budujemy największą w Europie armię, współpracujemy i jesteśmy gospodarzem wielu ćwiczeń wojskowych, szkoleń wojskowych. Bierzemy odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Minister został zapytany, czy po stronie amerykańskiej widać chęć ulokowania baz wojskowych w Polsce. - Widzę jak najlepsze nastawienie Pentagonu do stałej bazy. Oczywiście ostateczna decyzja będzie po stronie Białego Domu, ale my tą swoją pracę na poziomie rząd, Pentagon wykonaliśmy - odpowiedział.

- Wierzymy, że dobre relacje prezydenta Nawrockiego pozwolą na pozytywny finał całej sprawy - dodał Kosiniak-Kamysz.