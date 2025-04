Grafika z dużym biało-czerwonym napisem na granatowym tle, z treścią skierowaną do Polaków, pojawiła się w środę przed południem w kanałach społecznościowych "US Embassy Warsaw" .

"Do was nawet legalnie mało kto chce z Polski przyjeżdżać , sprawdźcie sobie statystki" - napisała. Posłanka oceniła, że tego rodzaju wpisy uderzają w wizerunek USA w oczach Polaków, a komunikat zawiera "wyższościowy, umoralniający przekaz".

Od czasu objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Donalda Trumpa stosunki USA z niektórymi krajami uległy pogorszeniu , co widać chociażby na przykładzie Kanady czy Danii. O to, jak wyglądają relacje polsko-amerykańskie w oczach Polaków, w swoim najnowszym badaniu postanowił zapytać CBOS.

CBOS porównał wyniki sondażu z badaniem z marca 2023 roku. Wówczas prezydent Joe Biden odwiedził Warszawę i potwierdził zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po stronie Ukrainy i wschodniej flanki NATO. "W stosunku do pomiaru sprzed dwóch lat (...) doszło do niemal 50-punktowego spadku odsetka pozytywnych ocen relacji polsko-amerykańskich (z 80 proc. w marcu 2023 roku do 31 proc. obecnie)" - wskazała sondażownia. Jednocześnie CBOS zauważył, że w ciągu dwóch lat wzrósł odsetek ocen ambiwalentnych (z 14 proc. do 52 proc.) oraz negatywnych (z 1 proc. do 10 proc.).