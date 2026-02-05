W skrócie Amerykańska ambasada ogłosiła zerwanie kontaktów z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu jego wypowiedzi o Donaldzie Trumpie.

Profesor Jarosław Flis uważa, że decyzja ambasady nie wpłynie istotnie na pozycję Czarzastego wśród lewicowego elektoratu.

Włodzimierz Czarzasty odmówił poparcia kandydatury Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, krytykując jego politykę.

W czwartek po południu ambasador USA w Polsce Tom Rose opublikował oświadczenie, w którym przedstawił stanowisko amerykańskiej administracji.

Dyplomata poinformował w nim, że Stany Zjednoczone zrywają kontakty z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym z powodu jego wypowiedzi na temat prezydenta Donalda Trmpa.

USA a Włodzimierz Czarzasty. "To nie będą spokojne czasy"

Socjolog Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazuje na ocenę amerykańskiej polityki wśród wyborców lewicowych, a więc wyborców samego Czarzastego.

- Akurat elektorat lewicowy, zwłaszcza młodej Nowej Lewicy jest tym, w którym trudno doszukać się nabożnego stosunku do Stanów Zjednoczonych w ogóle, a Trump jest tam szwarccharakterem. Na poziomie wewnętrznym nie sądzę, żeby to był jakiś problem - zaznacza Jarosław Flis.

Profesor dodaje również, że jego zdaniem polska opinia publiczna szybko zapomni o deklaracjach amerykańskiej ambasady. - Obawiam się, że prezydent Trump będzie nam dostarczał nowych atrakcji przez następne trzy lata, dwa w naszym przypadku (do wyborów parlamentarnych - red.). Wiemy, że raczej nie będą to spokojne, przewidywalne czasy - mówi w rozmowie z Interią.

Amerykanie zrywają stosunki z Czarzastym

Oświadczenie ambasadora USA pojawiło się w okolicach godziny 15.

"Z dniem dzisiejszym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Trumpa stały się poważną przeszkodą dla naszych doskonałych relacji z premierem Tuskiem i jego rządem" - czytamy w komunikacie Toma Rose'a.

"Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego" - dodaje dyplomata.

Ambasador nie wskazuje, do jakich konkretnie słów marszałka się odnosi. Jednak w poniedziałek Włodzimierz nie poparł inicjatywy przyznania Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla.

Włodzimierz Czarzasty: Trump destabilizuje

Marszałek Sejmu wcześniej dostał korespondencję od przewodniczącego Izby Reprezentantów USA i Knesetu Izraela z prośbą o wsparcie kandydatury Trumpa do Nobla.

Decyzję Czarzasty ogłosił 2 lutego. Stwierdził, że prośby nie poprze, bo prezydent USA na Nobla "nie zasługuje".

Podkreślił przy tym znaczenie amerykańskiej polityki celnej, inną interpretację historii, np. dotyczącą udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne taktowanie innych terytoriów, chociażby Grenlandii.

- Wzmacniać trzeba UE, NATO, ONZ, WHO i siebie, w tym tkwi nasze bezpieczeństwo. Prezydent Trump moim zdaniem destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego - komentował marszałek Sejmu.

Jakub Krzywiecki

