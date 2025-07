Dalej przekazał, że Polska dąży do roli centrum logistyczno-produkcyjnego dla amerykańskiej armii, m.in. poprzez modernizację samolotów F-16 i amerykańskich wozów bojowych.

Jak podała agencja Reutera, Biały Dom pod przewodnictwem Donalda Trumpa szykuje się w nadchodzącym czasie do redukcji swoich wojsk w Europie. Do doniesień w tej sprawie odniósł się wiceszef MON Paweł Zalewski .

- Wszystkie rozmowy, które prowadzimy z Amerykanami, wskazują na to, że Polska jest ostatnim krajem , z którego Amerykanie chcieliby wycofać swoich żołnierzy - powiedział w rozmowie z agencją wiceminister.

Do medialnych doniesień odniósł się prezydent Donald Trump, który stwierdził, że "mógłby to zrobić", dodając jednak, że "to zależy".