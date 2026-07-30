Premier Donald Tusk wraz z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim przybył do Tarnawy-Kolonii, gdzie w nocy spadł rosyjski pocisk. - Jak wiadomo jest to efekt masowej akcji rosyjskiej. To był jeden z największych ataków w czasie całej tej wojny. Na terenie całej Ukrainy spadły bomby, rakiety, pociski manewrujące, w tym w Ukrainie zachodniej blisko naszej granicy - powiedział szef rządu.

Tusk zaznaczył jednocześnie, że "nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska". Według niego wstępne opinie ekspertów potwierdzają, że na Lubelszczyźnie rozbiła się rosyjska rakieta Ch-101. - Nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się z odpowiedzialności - stwierdził.

- Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Także Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym - poinformował szef rządu i dodał, że odebrał "wyrazy solidarności i deklaracje pełnego wsparcia od premierów i prezydentów z Unii Europejskiej i nie tylko". Pomoc w dochodzeniu zaproponowali również Ukraińcy.

- Na pewno nie będziemy sami z tym problemem - powiedział Tusk.

Również Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska liczy na wsparcie sojuszników z NATO w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. - NATO musi pokazać swoją siłę, odporność i jedność - zaznaczył.

Więcej informacji wkrótce.





Analityk Mariusz Cielma: Od kilku dni Ukraińcy informowali o zagrożeniu Polsat News