W skrócie Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce podkreślił niezwykłą odwagę Polaków podczas sześciu lat okrucieństw rozpoczętych 1 września 1939 roku, przypominając o wysokiej cenie wolności i bohaterstwie narodu.

W uroczystościach na Westerplatte z okazji 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej uczestniczyli prezydent, premier oraz inni przedstawiciele władz.

Prezydent podczas przemówienia poruszył kwestie braku pomnika polskich ofiar w Berlinie i reparacji od Niemiec, a premier nawiązał do sytuacji w Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"87 lat temu, 1 września 1939 roku, nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, wywołując II wojnę światową w Europie" - rozpoczął ambasador USA w Polsce.

Tom Rose zaznaczył następnie, że w związku z agresją nastąpiło "sześć lat niewyobrażalnych okrucieństw, brutalności i terroru". "Polacy stawili im czoła, wykazując się niezwykłą odwagą i bohaterskim oporem" - zaznaczył.

"Sześć milionów Polaków, czyli 20 proc. całej ludności, zostało wymordowanych, a mimo to Polska nigdy się nie poddała" - wskazał.

Ambasador Stanów Zjednoczonych zakończył, podkreślając, że "dzisiaj, gdy opłakujemy ofiary i oddajemy hołd bohaterom, przypomina nam się o straszliwej cenie wolności oraz o odwadze potrzebnej do jej obrony".

Rozwiń

87. rocznica wybuchu II wojny światowej. W uroczystości udział wziął prezydent i premier

We wtorek ma miejsce 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Zgodnie z tradycją poranne uroczystości rozpoczęły się dźwiękiem syren alarmowych, tuż przed godz. 4.45, ponieważ o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.

W uroczystości na Westerplatte udział wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ministrowie, parlamentarzyści i samorządowcy.

W trakcie swojego przemówienia głowa państwa zwróciła między innymi uwagę na fakt, że w Berlinie nadal nie ma pomnika poświęconego polskim ofiarom II wojny światowej. - Dziękuję wszystkim Polakom i Niemcom, którzy zabiegają o to, żeby taki pomnik powstał. To nie jest realny sojusz, jeśli nie możemy postawić takiego pomnika w Berlinie - mówił Nawrocki.

Nawrocki o reparacjach od Niemiec. Tusk wspomniał o wojnie w Ukrainie

Prezydent stwierdził też, żePolska powinna otrzymać od Niemiec reparacje za straty wyrządzone podczas II wojny światowej.

- Reparacje i zadośćuczynienie Polsce powinny zostać wypłacone, nie tylko dla sprawiedliwości historycznej, ale też dla przyszłości. Apeluję z Westerplatte do kanclerza Niemiec i do narodu niemieckiego - załatwmy sprawę reparacji i zadośćuczynienia - powiedział.

Z kolei premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o trwającej w Ukrainie wojnie. - Tu, na Westerplatte musimy to głośno powiedzieć: najbliższe miesiące, ta jesień i zima, które są przed nami, mogą być kluczowe dla niepodległości Ukrainy, ale także bezpieczeństwa Polski, całego wolnego świata - mówił.

Szef rządu zaapelował też o nieustanne wsparcie dla walczącego sąsiada. Zaznaczył, że "nie możemy powtórzyć tamtych błędów, nie może się powtórzyć Monachium".



