"Przybywając znów do Rzymu, Pierwsza Dama Agata Duda znalazła czas, aby spotkać się z ukraińskimi dziećmi i rodzinami, które zostały przewiezione polskim prezydenckim samolotem podczas poprzedniej podróży Pana i Pani Dudy do Rzymu w kwietniu" - napisał ambasador Jurasz na Twitterze.

"Dzieci otrzymały leczenie ratujące życie w papieskiej klinice Bambino Gesu. Pani Agato, największe uznanie!" - dodał ukraiński dyplomata.

Do spotkania doszło w siedzibie ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Prezydent Andrzej Duda z małżonką byli w Rzymie od niedzieli do wtorku.

Dzieci z Ukrainy przyleciały do Włoch prezydenckim samolotem

W kwietniu para prezydencka udająca się z wizytą do Rzymu zabrała na pokład samolotu pięcioro onkologicznie chorych dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Wraz z opiekunami i rodzeństwem przyleciały one do stolicy Włoch na pokładzie prezydenckiego samolotu. Mali pacjenci trafili do należącego do Watykanu szpitala pediatrycznego Bambino Gesù. Do dzisiaj w Rzymie przebywają jeszcze dwie rodziny.