Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora do siedziby resortu zapowiadał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Ruch resortu dyplomacji ma związek z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski trzech rakiet, które spadły w województwach: podkarpackim i lubelskim.

- Wzywanie ambasadora to gest symboliczny, który nie ma specjalnie większego znaczenia. Oczywiście od czasu do co jakiś czas tak się robi, aby pokazać stosunek państwa i dezaprobatę wobec tych działań. Znacznie skuteczniejszym działaniem jest zawsze działanie dotkliwe. W tym zakresie działamy na forum UE w kwestii wzmacniania i uszczelniania sankcji. To będzie nasza odpowiedź - komentował z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o zapowiadany ruch MSZ.

Więcej informacji wkrótce...