W skrócie Ambasador Rosji Gieorgij Michno stawił się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych po wezwaniu wystosowanym w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Powodem wezwania dyplomaty było wtargnięcie trzech rosyjskich pocisków Ch-101, które spadły na terenach województw podkarpackiego oraz lubelskiego.

W wyniku incydentu z pociskami nikt nie został poszkodowany, nie odnotowano również żadnych zniszczeń infrastruktury w miejscach ich upadku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Wcześniej wezwanie rosyjskiego ambasadora do siedziby resortu zapowiadał rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Ruch resortu dyplomacji ma związek z wtargnięciem w przestrzeń powietrzną Polski trzech rakiet, które spadły w województwach: podkarpackim i lubelskim.

- Wzywanie ambasadora to gest symboliczny, który nie ma specjalnie większego znaczenia. Oczywiście co jakiś czas tak się robi, aby pokazać stosunek państwa i dezaprobatę wobec tych działań. Znacznie skuteczniejszym działaniem jest zawsze działanie dotkliwe. W tym zakresie działamy na forum UE w kwestii wzmacniania i uszczelniania sankcji. To będzie nasza odpowiedź - komentował z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka pytany o zapowiadany ruch MSZ.

W sobotę szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski, zapowiedział, że rząd będzie komunikował swe "ekstremalne niezadowolenie stronie rosyjskiej" w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Komentarz z resortu

- Wezwaliśmy ambasadora Federacji Rosyjskiej w związku z naruszeniem naszej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie pociski manewrujące w zeszłym tygodniu. Pan ambasador otrzymał bardzo ostrą notę dyplomatyczną. W języku dyplomacji każde słowo, każdy sygnał ma znaczenie, więc podkreślam, była to ostra nota - mówił podczas konferencji rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

- Był w niej oczywiście wyrażony nasz zdecydowany sprzeciw wobec takich działań. Takie działania są niebezpieczne dla naszej przestrzeni powietrznej, dla naszych obywateli, ale też dla naszych sojuszników w ramach NATO - mówił rzecznik.

Wewiór odczytał fragment noty, którą wręczono rosyjskiemu dyplomacie. "Polska solidarnie z państwami NATO będzie wszelkimi sposobami wzmacniać swój potencjał obronny służący zapewnieniu suwerenności i bezpieczeństwa naszych obywateli, a także wzmocni broniącą się Ukrainę przed rosyjską agresją" - przywołał rzecznik.

Przedstawiciel MSZ podziękował sojusznikom i partnerom Polski "za ich wyrazy wsparcia, ale także za ich szybkie decyzje". - Oczywiście nie o wszystkich możemy teraz opowiadać, natomiast w najbliższym czasie będą już efekty rozmów, które prowadziliśmy w ostatnich dniach - zadeklarował Wewiór.

Zdradził, że wizyta rosyjskiego dyplomaty w siedzibie resortu spraw zagranicznych miała charakter "spotkania technicznego". - Pan ambasador otrzymał ostrą notę. Przyjął ją. Stanowisko pana ambasadora już państwo słyszeliście, bo wypowiadał się dla mediów, więc nie będę komentować jego słów - mówił rzecznik. Pytany, kto przyjął ambasadora, dodał, że odbyło się to "na odpowiednim poziomie".

Wydalenie ambasadora Rosji z Polski? Rzecznik MSZ zabrał głos

- Trudno dyskutować, skąd pochodziły te pociski. Przypomnę, że w lipcu w Polsce eksplodowała również taka sama rakieta, taki sam pocisk. Według naszych wojskowych to, co eksplodowało w lipcu w Polsce, miało trzy niezależne systemy naprowadzania, więc nie był to przypadek - podkreślił Wewiór.

Pytany, czy śledczy zamierzają pokazać dowody na to, że trzy pociski, które spadły na terytorium Polski w piątek, pochodzą z Rosji, rzecznik odparł, że ambasador Rosji "doskonale wie, czyje były to pociski". - Nasza prokuratura to bardzo jasno w ostatnich dniach przekazała. To jest bezdyskusyjne - mówił Wewiór.

Rzecznik był też dopytywany, czy MSZ rozważa wydalenie ambasadora Rosji z Polski. - W dyplomacji jest bardzo wiele szczebli, które można przejść. Bardzo wiele ruchów, które możemy wykonać. My również mamy ambasadora w Federacji Rosyjskiej, więc sugerowałbym ostrożność przy różnych komentarzach, przy różnych ocenach - apelował.

Wewiór mówił, że w tej sytuacji ważne jest, by zachować zimną krew i "nie dać się wciągnąć w narrację, która będzie szkodziła naszemu państwu". - Tutaj też apel do wszystkich użytkowników internetu, żeby bardzo uważali na dużą akcję dezinformacyjną, próbującą wciągnąć nas w tę grę eskalacyjną. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie eskalacja - podkreślał.

Pytany, jakie będą kolejne ruchy, rzecznik przekazał, że "naszym głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa, stąd wczoraj spotkanie w Brukseli Rady Północnoatlantyckiej. - W najbliższym czasie będą kolejne mechanizmy uruchamiane, które wzmocnią nasze bezpieczeństwo. Nie każdy nasz ruch musi oznaczać eskalację w stosunkach z Rosją. Mówimy o systemach w większości wojskowych, ale też wsparcie naszych sojuszników. Nie o wszystkich możemy mówić - powiedział przedstawiciel resortu dyplomacji.

Odnosząc się do incydentu w nocy, gdy na krótko w naszą przestrzeń powietrzną wleciał dron, Wewiór mówi, że na takie działania muszą być "bardzo twarde dowody i atrybucje". - Dlatego parę dni potrwało, zanim mogliśmy wezwać ambasadora, kiedy nasze służby, nasze wojsko zakończyło pewne procedury, kiedy my nie mamy żadnego pytania, czyje to były pociski - mówił.

- Z tym dronem podobnie. On zawrócił, nie stanowił zagrożenia dla naszych obywateli. Natomiast wszystkie działania, cokolwiek się dzieje, to jest efekt agresji rosyjskiej na Ukrainę. Widzimy od kilku dni bardzo mocne, jeszcze mocniejsze niż przez ostatnie lata ataki na infrastrukturę, działania bardzo blisko naszej granicy i oczywiście to też znalazło się w naszej nocie. Potępiamy to w dalszym ciągu, od lat to robimy. Potępiamy tę agresywną politykę rosyjską - podkreślił rzecznik MSZ.

Trzy pociski naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Do upadku trzech pocisków Ch-101 doszło w miejscowościach: Nowy Lipowiec (lubelskie) oraz Rudnik nad Sanem i Mołodycz (podkarpackie). Wstępne ustalenia wskazywały na dwie rakiety i drona, jednak ostateczne ustalenia uległy zmianie. W wyniku incydentu nikt nie został poszkodowany. Nie odnotowano również żadnych zniszczeń infrastruktury.

Z kolei w nocy z poniedziałku na wtorek w polskiej przestrzeni powietrznej nad woj. lubelskim pojawił się czasowo rosyjski dron.

"W odpowiedzi na zagrożenie Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki systemu obrony powietrznej. Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu" - informowano w komunikacie armii.

Ostatecznie decyzję o wstrzymaniu się od użycia uzbrojenia podjęto po "zmianie kursu bezzałogowego statku powietrznego na kierunek wschodni, uwzględniając potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu".



