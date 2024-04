Śmierć Polaka w Strefie Gazy. Dosadne słowa dyplomaty

- Pan ambasador zdemaskował prawdziwe oblicze Izraela, nie przepraszając za celowe zabicie całej ekipy WCK. On daje całemu światu nowy powód, że Izrael z nikim i niczym się nie liczy - mówił ambasador Palestyny .

Jak stwierdził, przeprosiny, jakie przekazał po kilku dniach Liwne, to "zdecydowanie za mało".

Damian Soból nie żyje. Ambasador Palestyny o "upamiętnieniu"

- Nie jestem teraz w stanie powiedzieć, czy to będzie pomnik (dla Polaka - red.) czy dla całej ekipy WCK, czy (nazwa - red.) ulicy. Ale z większą liczbą Palestyńczyków będziemy chcieli uczestniczyć w pogrzebie Damiana Sobola, jako znak wsparcia dla jego rodziny, jako znak podziękowania dla Polski (...). Karmienie ludzi, którzy szukali jedzenia przez sześć miesięcy, to nie jest mało, to jest ratowanie ludzkiego życia - mówił ambasador Palestyny w Polsce.