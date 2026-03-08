W skrócie Ambasador USA Tom Rose skrytykował Grzegorza Brauna za wizytę w irańskiej ambasadzie i wpis w księdze kondolencyjnej po śmierci Alego Chameneiego.

Grzegorz Braun określił działania USA jako "haniebne, tchórzliwe i podstępne" oraz zakończył swój wpis hasłem "Teheran-Warszawa – wspólna sprawa!".

Były wicepremier Jacek Sasin oraz ambasador USA negatywnie ocenili działania środowiska Grzegorza Brauna w kontekście wsparcia dla Iranu.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose skrytykował lidera Konfederacji Korony Polskiej w związku z jego wizytą w ambasadzie Iranu.

"Ameryka i prezydent USA nie zapomną, kto jest ich przyjacielem. I co ważniejsze - nie zapomną, kto nie jest" - przekazał Rose za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Tom Rose skrytykował Grzegorza Brauna. Polityk odwiedził w sobotę irańską ambasadę

W sobotę Konfederacja Korony Polskiej poinformowała, że Grzegorz Braun złożył wizytę w ambasadzie Iranu w Warszawie. Polityk miał pozostawić "dwustronicowy, szczery wpis" w księdze kondolencyjnej wystawionej w irańskiej ambasadzie po śmierci Alego Chameneiego. Najwyższy przywódca Iranu został zabity w amerykańskim ataku.

Po wizycie w ambasadzie Braun zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym określił działania USA mianem "haniebnych, tchórzliwych i podstępnych".

"Mimo wszelkich istotnych odmienności, nasze kraje łączy wiele uniwersalnych zasad, które w stosunkach międzynarodowych zakazują stosowania agresji i morderstwa jako narzędzi rozwiązywania sporów" - przekazał Braun.

"Haniebne, tchórzliwe i podstępne zamordowanie waszego przywódcy wraz z jego najbliższą rodziną stanowi nie tylko akt nikczemnego pogwałcenia tych zasad, ale jest także przejawem upadku cywilizacyjnego i osobistego zdziczenia tych, którzy takiego aktu się dopuścili" - ocenił polityk KKP.

Swój wpis Grzegorz Braun zakończył hasłem "Teheran-Warszawa - wspólna sprawa!".

Braun na celowniku ambasady USA. "Teheran-Warszawa - wspólna sprawa!"

Środowiska Konfederacji Korony Polskiej skrytykował także były wicepremier Jacek Sasin. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nazwał "kompletnym oderwaniem od rzeczywistości" wspieranie przez Grzegorza Brauna reżimu w Iranie.

"Dziś w Warszawie protestowały środowiska Grzegorza Brauna w obronie reżimu w Iranie. Tak - w obronie państwa, które prześladuje kobiety, brutalnie tłumi protesty, finansuje terror w regionie, jest sojusznikiem Rosji i prześladuje chrześcijan" - przekazał Sasin w mediach społecznościowych.

"W XXI wieku w Polsce można wyjść na ulicę i protestować przeciwko Zachodowi, a jednocześnie bronić jednego z najbardziej opresyjnych reżimów na świecie" - stwierdził był minister aktywów państwowych.

Grzegorz Braun nie jest pierwszym polskim politykiem, z którym skonfrontował się amerykański ambasador. Na początku lutego Rose ogłosił zerwanie relacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym w związku z jego odmową sygnowania nominacji Donalda Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla.

