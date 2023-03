Ambasador Niemiec do Błaszczaka: Polska przelewała Moskwie miliardy

Oprac.: Anna Nicz Polska

"Czy pan minister wie, ile miliardów złoty Polska co roku przelewała do Moskwy w zamian za rosyjską energię?" - zapytał na Twitterze ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger. To reakcja na słowa szefa MON Mariusza Błaszczaka na temat polityki Niemiec względem Rosji.

Zdjęcie Ambasador Niemiec w Polsce Thomas Bagger / Piotr Molecki / East News