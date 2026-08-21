W skrócie MSZ w Polsce wezwało ambasadora Izraela po umorzeniu postępowania dotyczącego ataku na konwój World Central Kitchen, w którym zginął polski wolontariusz.

Władze Polski przekazały negatywną ocenę działań strony izraelskiej i oczekują przekazania materiałów do krajowego śledztwa.

Podczas ataku izraelskiego wojska na konwój zginęło siedem osób, w tym obywatele Polski, Wielkiej Brytanii, Australii, USA, Kanady oraz palestyński kierowca.

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Damian Soból zginął 1 kwietnia 2024 r. w ataku na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen.

Konwój humanitarny dostarczający żywność w Strefie Gazy ostrzelało z powietrza wojsko izraelskie w nadmorskim mieście Dajr al-Balah.

Izrael umorzył postępowanie. Polski MSZ wezwał ambasadora

2 kwietnia 2024 r. prokuratura w Przemyślu wszczęła śledztwo dot. zabójstwa Sobola w Strefie Gazy w wyniku ataku sił zbrojnych Izraela z użyciem materiałów wybuchowych. W kwietniu b.r. prokuratura przedłużyła śledztwo do 2 października i informowała, że czeka na realizację wniosków o międzynarodową pomoc prawną ze strony USA i Izraela.

W środę izraelska prokuratura ogłosiła decyzję o umorzeniu przez izraelskie władze wojskowe postępowania ws. ostrzału konwoju wolontariuszy z World Central Kitchen w Strefie Gazy.

W czwartek we wpisie na X Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że resort przyjmuje tę informację "z dużym rozczarowaniem".

"W związku z tą decyzją do Ministerstwa został wezwany Ambasador Izraela w Warszawie. Strona polska przekazała krytyczną ocenę dotychczasowego działań mających wyjaśnić przyczyny i przebieg tragedii, poinformowała, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest równolegle przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu oraz wyraziła oczekiwanie, że strona izraelska przekaże właściwym organom polskim wszystkie niezbędne wyjaśnienia i materiały, o które wnioskowali polscy śledczy" - czytamy w oświadczeniu MSZ.

MSZ: Sprawcy nie mogą uniknąć odpowiedzialności

Według resortu, "okoliczności, w których doszło do tragedii w 2024 r., powinny być wyjaśnione do końca".

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie akceptuje unikania przez sprawców prawnej i moralnej odpowiedzialności. Rodzinom należy się adekwatne zadośćuczynienie" - dodano.

Podczas ataku na konwój zginęło siedmiu wolontariuszy. Oprócz Polaka, wśród ofiar śmiertelnych byli także obywatele Wielkiej Brytanii, Australijka, jedna osoba z obywatelstwem amerykańskim i kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Po ataku organizacja World Central Kitchen wstrzymała swoją działalność w tym regionie.

Zabici w izraelskim ataku wolontariusze dostarczali pomoc żywnościową ze statku, który kilka godzin wcześniej przybył z Cypru do Strefy Gazy.



