Europa Zachodnia jest pod wpływem rozległego wyżu. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych.

Polska pozostanie pod wpływem niżu, który będzie się przemieszczać przez kraj w kierunku północno-wschodnim. Napłynie nieco chłodniejsza polarna morska masa powietrza.

Pogoda. Niedziela pod znakiem burz

Według najnowszej prognozy pogody w niedzielę w kraju będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Reklama

Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, miejscami burze, również z gradem. Prognozowana wysokość opadów, głównie w czasie burz, miejscami od 20 mm do 35 mm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st.C do 25 st.C, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na północy miejscami północny. Podczas burz możliwe lokalne porywy do 75 km/h. W Sudetach porywy do 75 km/h, w Beskidach do 55 km/h.

Burze nad Polską. Deszcz, porywisty wiatr i gradobicia

Z powodu burz IMGW wydał kolejne ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Obejmują one większą część kraju, za wyjątkiem części województwa: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego.

Dla południowych regionów wydano też alerty hydrologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Chodzi o możliwy gwałtowny wzrost stanu wód, w związku z ulewnymi deszczami.

"W ciągu dnia niemal w całym kraju okresami będą występowały niekorzystne warunki biometeorologiczne, jedynie częściowo na Pomorzu przez cały dzień pogoda nie będzie istotnie zakłócała funkcji organizmu człowieka" - dodaje Instytut. Reklama

Prognoza pogody. Poniedziałek z burzami i deszczem

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, początkowo miejscami burze. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st.C do 15 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich, około 10 st.C.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach początkowo porywy wyniosą do 60 km/h.

W poniedziałek w kraju spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem. Na zachodzie i północnym zachodzie oraz nad morzem obędzie się bez burz.

Termometry zmierzą od 21 st.C do 25 st.C, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17 st.C do 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz możliwe lokalne porywy do 75 km/h.

Jaka pogoda w czerwcu?

Według serwisu twojapogoda.pl najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem stosunkowo stabilnej pogody. Temperatury w całym kraju powinny wynosić od 20 do 25 st. C, a w połowie miesiąca na krótko wzrosnąć do 30 st. C.

Opady i burze mają utrzymać się w pierwszych dziesięciu dniach czerwca. Natomiast w kolejnej dekadzie miesiąca będzie słonecznie i przeważnie sucho. Reklama

