W skrócie Ponad jedna trzecia Polaków ma negatywną opinię na temat działań Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z ostatnimi alertami o zagrożeniu przy wschodniej granicy, a niemal taka sama liczba osób ocenia system pozytywnie.

Z kolei 30 procent respondentów nie ma opinii na temat działania systemu alertów RCB.

W sondażu negatywna ocena alertów RCB przeważa wśród kobiet oraz osób w wieku od 25 do 34 lat, natomiast mężczyźni i osoby powyżej 50. roku życia częściej mają o nich pozytywne zdanie.

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"Jak oceniasz działanie alertów RCB w kontekście ostatnich incydentów przy wschodniej granicy Polski?" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu SW Research dla Onetu.

Z badania wynika, że Polacy są mocno podzieleni w ocenie decyzji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w sprawie wydawania ostrzeżeń o zagrożeniu.

Co Polacy sądzą o ostatnich alertach RCB przy granicy? Wyraźny podział

Ponad jedna trzecia respondentów, czyli 35,2 proc., negatywnie postrzega komunikaty wydawane przez RCB w związku z ostatnimi zagrożeniami przy granicy.

Jednocześnie niemal tyle samo ankietowanych, bo 34,8 proc., pozytywnie zapatruje się na niedawne alerty.

Jak wynika z sondażu, opinii w sprawie działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma 30 proc. badanych.

Sondaż na temat alertów RCB. Przewaga negatywnych ocen wśród kobiet

Źle system ostrzegania częściej oceniają kobiety niż mężczyźni. Negatywną opinię ma 34,5 proc. pań, podczas, gdy pozytywnie widzi je 31,7 proc. ankietowanych w tej grupie. Zdania nie ma 33,9 proc. zapytanych kobiet.

Wśród mężczyzn pozytywnych reakcji odnotowano 38,1 proc., negatywnych odpowiedzi było za to 35,9 proc. 26 proc. osób w tej grupie nie ma zdania.

Alerty RCB o zagrożeniach przy granicy. Różnice widać między grupami wiekowymi

Największe różnice w ocenie alertów RCB widać między młodszymi i starszymi respondentami.

W grupie osób do 24. roku życia źle działania systemu ostrzegania postrzega 37,8 proc. respondentów, dobrze 26,9 proc., a 35,3 proc. nie ma zdania.

Najwięcej przeciwników alertów RCB w obecnej formie jest w grupie osób w wieku od 25 do 34 lat. Blisko połowa - 49,4 proc. - postrzega je źle, zaś dobrze - 25,3 proc. Zdania nie ma 25,4 proc. ankietowanych z tej grupy.

W grupie osób w wieku 35-49 lat negatywnie o komunikatach wypowiada się 38,7 proc. respondentów, pozytywnie - 36,6 proc., a opinii nie ma w tej sprawie - 24,6 proc. osób tej grupy.

Najlepiej działanie systemu oceniają ankietowani w wieku 50 lat i starsi. W tej grupie 38,3 proc. osób dobrze zapatruje się na ostrzeżenia, a 27,3 proc. - źle. Zdania nie ma zaś 34,4 proc. badanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 29-30 września 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy - próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.



