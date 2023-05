Mimo że w dzień jest pogodny, a temperatura w centrum kraju utrzymywać ma się w okolicach 16 st. C, noc przyniesie znaczne ochłodzenie.



Ostrzeżenie IMGW - będą przymrozki

IMGW zamieściło nowe ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach pierwszego stopnia. Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 0 st. C. W niektórych rejonach przy gruncie może być do -3 st. C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.